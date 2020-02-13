Об этом говорится в официальном заявлении торговой ассоциации GSMA, которая является организатором мероприятия.
Mobile World Congress — одна из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии и конгресс с участием руководителей операторов мобильной связи, продавцов и владельцев контента по всему миру. Это мероприятие проходит в Барселоне, Каталония, Испания, в феврале. Первое такое мероприятие прошло в 1987 году.
В среду, 12 февраля, генеральный директор GSMA Джон Хоффман сообщил, что выставка Mobile World Congress, которая должна была пройти с 24 по 27 февраля в Барселоне, отменяется из-за вспышки коронавируса в Китае.
“GSMA отменила MWC Barcelona 2020, потому что глобальная озабоченность в связи со вспышкой коронавируса, проблемы с поездками и другими обстоятельствами делает невозможным проведение GSMA мероприятия”, — отметил он.
По словам Хоффмана, GSMA не намерена переносить мероприятие и будет готовиться к выставке в 2021 году.
“Сторона принимающего города уважает и понимает это решение. GSMA и сторона принимающего города будут продолжать работать и поддерживать друг друга для MWC Barcelona 2021”, — добавил он.
Как известно, в декабре в Китае была зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной новым коронавирусом. Впервые вирус был обнаружен в городе Ухань.
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