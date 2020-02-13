Крупнейшая в мире телефонная выставка Mobile World Congress не пройдет в 2020 году из-за вспышки нового коронавируса, которая наблюдается в Китае.

Об этом говорится в официальном заявлении торговой ассоциации GSMA, которая является организатором мероприятия.

Mobile World Congress — одна из крупнейших в мире выставок мобильной индустрии и конгресс с участием руководителей операторов мобильной связи, продавцов и владельцев контента по всему миру. Это мероприятие проходит в Барселоне, Каталония, Испания, в феврале. Первое такое мероприятие прошло в 1987 году.

В среду, 12 февраля, генеральный директор GSMA Джон Хоффман сообщил, что выставка Mobile World Congress, которая должна была пройти с 24 по 27 февраля в Барселоне, отменяется из-за вспышки коронавируса в Китае.

“GSMA отменила MWC Barcelona 2020, потому что глобальная озабоченность в связи со вспышкой коронавируса, проблемы с поездками и другими обстоятельствами делает невозможным проведение GSMA мероприятия”, — отметил он.

По словам Хоффмана, GSMA не намерена переносить мероприятие и будет готовиться к выставке в 2021 году.

“Сторона принимающего города уважает и понимает это решение. GSMA и сторона принимающего города будут продолжать работать и поддерживать друг друга для MWC Barcelona 2021”, — добавил он.