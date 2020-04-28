Организаторы крупнейших международных кинофестивалей проведут совместное онлайн-мероприятие в условиях пандемии коронавируса и карантина.

Об этом сообщает британское агентство ВВС.

Онлайн-фестиваль под названием “We Are One: A Global Film Festival” (“Мы едины: глобальный кинофестиваль”) стартует 29 мая и будет длиться 10 дней.

Киноленты будут транслироваться на YouTube бесплатно.

При этом зрителям будет предложено сделать пожертвование в фонд солидарности (Solidarity Response Fund), созданный по инициативе Всемирной организации здравоохранения для финансирования борьбы с коронавирусом.

Для организации мероприятия объединились более 20 крупнейших кинофестивалей по всему миру, сообщает агентство Reuters.

Так, организаторами выступили представители Каннского, Берлинского, Венецианского, Лондонского, Иерусалимского кинофестивалей, американского кинофестиваля независимого кино “Сандэнс”, нью-йоркского Tribeca Film Festival, Международного кинофестиваля в Марракеше и других.

Мероприятие будет включать демонстрацию полнометражных и короткометражных фильмов, документального кино, музыки, комедий и дискуссий. Полное расписание появится ближе к дате проведения.

Стоит отметить, что пандемия коронавируса вынудила отменить многие мероприятия, в том числе в киноиндустрии.

Организаторы Каннского кинофестиваля уже заявили, что гордятся участием в проведении онлайн-мероприятия, “чтобы привлечь внимание к действительно необычным фильмам и талантам”.

А организаторы Tribeca Film Festival – актер Роберт Де Ниро и продюсер Джейн Розенталь выразили надежду, что онлайн-фестиваль “объединит артистов и рассказчиков, чтобы развлечь зрителей во всем мире”.

“Мы часто говорим об уникальной роли фильма в вдохновении и объединении людей, несмотря на границы и различия, чтобы помочь исцелить мир. Весь мир нуждается в исцелении прямо сейчас”, – подчеркнула Розенталь.