Об этом сообщается на сайте туристического оператора Join UP!

Уточняется, что туроператоры признали форс-мажором карантин из-за коронавируса.

В виде альтернативы, чтобы не потерять деньги, в компаниях предлагают клиентам перебронировать тур. При этом те средства, которые были оплачены за отмененный тур, обещают зачислять для покупки другого тура у этого же оператора.

Отмечается, что туристы, которые хотят вернуть деньги за путешествия после 23 апреля, тоже не могут этого сделать.

В частности, по информации издания LIGA.net, в данный момент множество людей хотят отменить туры, запланированные на май-июль. В компаниях не возвращают деньги, а просят туристов переносить туры на позже.

К примеру, компания Coral Travel официально обратилась к туристам с просьбой не настаивать на отмене путешествия с возвратом денег.

Сообщается, что туроператоры меняют правила расчета суммы при отмене тура по воле туриста. Людям могут вернуть не всю сумму, которая практически равна понесенным расходам. То есть, деньги могут не вернуть вообще.

В свою очередь в Государственном агентстве развития туризма поддержали туристических операторов.

“В связи с глобальным распространением коронавирусной инфекции Государственное агентство развития туризма рекомендует гражданам Украины обратиться к туроператорам с просьбой перебронировать поездки, запланированные на период действия карантина”, – сказано в письме агентства.