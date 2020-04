AN-225 test flight

#AN225 Mriya begins a series of flights to fight the coronavirus

On April 11, 2020, the world’s largest transport aircraft AN-225 Mriya departed from the Kyiv-Antonov-2 International Airport for the first commercial flight after maintenance and upgrading. AN-225 is involved in the transportation of humanitarian aid, medical equipment to fight the coranovirus from China to European countries.

AN-225 will become the sixth aircraft of Antonov Airlines, airlift subdivision of ANTONOV Company involved in missions on transportation of vital cargoes against COVID-19. Partialy the missions performed by five AN-124-100 Ruslans are made within the SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) program in the interest of NATO and EU

Video: An-225 test flight, advanced video – youtu.be/j8kI50mMDRk

#Ан225 «Мрія» розпочинає серію рейсів з доставки вантажів для боротьби з короновірусом

11 квітня 2020 року найбільший в світі транспортний літак Ан-225 “Мрія” вилетів з міжнародного аеродрому „Київ-Антонов-2”, розпочавши перший комерційний рейс після технічного обслуговування та модернізації. Ан-225 долучається до перевезення гуманітарних вантажів – медичних засобів для боротьби з корановірусом з Китаю до країн Європи.

„Мрія” стане шостим літаком авіатранспортного підрозділу ДП „АНТОНОВ” – авіакомпанії „Авіалінії Антонова”, які задіяні в перевезенні життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19. Частину цих рейсів п’ять літаків Ан-124-100 „Руслан” виконують за програмою стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО та ЄС.

Відео: тестовий політ літака Ан-225, розширена версія відео – youtu.be/j8kI50mMDRk

Опубліковано Antonov Company Субота, 11 квітня 2020 р.