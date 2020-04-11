Об этом проинформировали в пресс-службе госпредприятия “Антонов”.
“11 апреля 2020 года крупнейший в мире транспортный самолет Ан-225 “Мрия” вылетел с международного аэродрома “Киев-Антонов-2″, начав первый коммерческий рейс после технического обслуживания и модернизации. Ан-225 подключается к перевозке гуманитарных грузов – медицинских средств для борьбы с коронавирусом из Китая в страны Европы”, – отмечается в сообщении.
“Мрия” – уже шестой самолет авиатранспортного подразделения ГП “Антонов”, который задействован в перевозке грузов для борьбы с COVID-19. Часть из этих перевозок осуществляют пять самолетов Ан-124-100 “Руслан” в рамках программы стратегических грузовых авиаперевозок SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в интересах НАТО и Европейского Союза.
#AN225 Mriya begins a series of flights to fight the coronavirus
On April 11, 2020, the world’s largest transport aircraft AN-225 Mriya departed from the Kyiv-Antonov-2 International Airport for the first commercial flight after maintenance and upgrading. AN-225 is involved in the transportation of humanitarian aid, medical equipment to fight the coranovirus from China to European countries.
AN-225 will become the sixth aircraft of Antonov Airlines, airlift subdivision of ANTONOV Company involved in missions on transportation of vital cargoes against COVID-19. Partialy the missions performed by five AN-124-100 Ruslans are made within the SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) program in the interest of NATO and EU
Video: An-225 test flight, advanced video – youtu.be/j8kI50mMDRk
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#Ан225 «Мрія» розпочинає серію рейсів з доставки вантажів для боротьби з короновірусом
11 квітня 2020 року найбільший в світі транспортний літак Ан-225 “Мрія” вилетів з міжнародного аеродрому „Київ-Антонов-2”, розпочавши перший комерційний рейс після технічного обслуговування та модернізації. Ан-225 долучається до перевезення гуманітарних вантажів – медичних засобів для боротьби з корановірусом з Китаю до країн Європи.
„Мрія” стане шостим літаком авіатранспортного підрозділу ДП „АНТОНОВ” – авіакомпанії „Авіалінії Антонова”, які задіяні в перевезенні життєво важливих вантажів для боротьби з COVID-19. Частину цих рейсів п’ять літаків Ан-124-100 „Руслан” виконують за програмою стратегічних вантажних авіаперевезень SALIS (Strategic Airlift Interim Solution) в інтересах НАТО та ЄС.
Відео: тестовий політ літака Ан-225, розширена версія відео – youtu.be/j8kI50mMDRk
Опубліковано Antonov Company Субота, 11 квітня 2020 р.
В пресс-службе концерна “Укроборонпром” уточнили, что “Мрия” в рамках первого рейса доставит груз “в одну из стран Европы”.
Заместитель гендиректора “Укроборонпрома” Мустафа Найем написал в Facebook, что это первый взлет АН-225 “Мрия” после “полуторагодового перерыва”, связанного с модернизацией. Самолет вылетел в аэропорт китайского города Тяньцзинь за медоборудованием и средствами борьбы с COVID-19.
«МРИЯ»
Первый взлёт АН-225 «Мрия» после полутора годового перерыва. Вылетел в аэропорт Тяньцзинь за медоборудованием и средствами борьбы с COVID-19.
У меня с этой «МРИЕЙ» своя история. Первый взлёт этого борта после независимости состоялся в трагический день 11 сентября 2001 года. Я тогда был студентом четвёртого курса факультета авиакосмических систем; многие из наших после окончания университета пошли работать как раз на Антонова. Взлёт АН-225 для многих из нас было большим событием. И вот спустя 19 лет я это увидел своими глазами. Это правда очень красиво.
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Опубліковано Mustafa Nayyem Субота, 11 квітня 2020 р.
СПРАВКА. Ан-225 “Мрия” создан киевским Конструкторским бюро имени Антонова. Свой первый полет самолет совершил в 1988 году. С тех пор остается самым большим и самым мощным в мире транспортным самолетом.
- Ранее украинское государственное авиастроительное предприятия “Антонов” запустило в Сети 3D-экскурсию по салону самого большого в мире самолета Ан-225 “Мрия”.