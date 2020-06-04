Крупнейший в Украине завод по производству масел и смазочных материалов компания "Азмол Бритиш Петрокемикалс" (Бердянск, Запорожская область) остановила выпуск продукции из-за поправки в закон об акцизах, автором которой является "слуга народа" Даниил Гетманцев.

Об этом сообщает портал enkorr со ссылкой на заявление исполняющего обязанности директора AZMOL BP Михаила Тарасенко.

“Британско-украинское предприятие “Азмол”, которое за последние два года возродило производство, вложило колоссальные средства в модернизацию оборудования и начало активно завоевывать не только украинский, но и международный рынки, сегодня остановлено”, — сообщил Михаил Тарасенко.

Остановка производства связана со вступлением в силу закона №466-IX, согласно которому товарный код 2710 19 99 00 “другие смазочные материалы и другие дистилляты” включен в перечень подакцизных товаров со ставкой 213,5 евро/тыс. л.

Под товарный код попали еще и около 100 наименований конечной продукции.

Это привело к тому, что производители и продавцы готовых масел и смазочных материалов обязаны регистрировать акцизные склады, акцизные накладные и другие обязательства по учету подакцизной продукции.

По словам Михаила Тарасенко, работа предприятия парализована с первого дня вступления закона в силу, поскольку в документе не предусмотрено никакого переходного периода, необходимого для регистрации и оборудования акцизных складов, получения лицензий и оформления другой необходимой документации.

“Закон принят таким образом, что от 6 месяцев до года отечественный производитель будет оформлять документы, закупать и устанавливать оборудование, нести убытки. Но за это время весь украинский рынок просто отойдет импортерам и запускать работу заводов потом просто будет бесполезно”, — отметил Михаил Тарасенко.