В понедельник, 6 июля, вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области возник масштабный лесной пожар. В дальнейшем огонь распространился на близлежащие села. В результате пожара погибли 5 человек. (Информация обновляется).

#Буквы рассказывают о причинах пожара и о том, что известно на данный момент.

Жертвы и убытки

7 июля пожар распространился на село Смоляниново, где уничтожил 80 дачных домов садового кооператива “Волчья яма” и 30 жилых домов в самом селе. Кроме того, по предварительным оценкам выгорело около пяти тысяч гектаров леса.

По состоянию на 10:30 8 июля на территории Новоайдарского района наблюдаются отдельные очаги горения лесных массивов вблизи сел Смоляниново, Капитаново и Вороново.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела 5 погибших. 9 человек, среди которых двое детей, госпитализировали.

К тушению привлекли 1 тыс. 125 человек и 201 единиц техники, в том числе 2 самолета АН-32П.

На месте пожара развернули оперативный штаб, пункт жизнеобеспечения, также работает оперативная группа ГСЧС.

Причины возникновения пожара

Правоохранители рассматривают три основные версии причины возгорания: влияние аномально высокой температуры воздуха и погодных условий, неосторожное обращение с огнем посторонним лицом или умышленный поджог из хулиганских или иных побуждений. Однако окончательная причина будет установлена только после проведения комплекса необходимых экспертиз.

Кроме того, следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 270 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия).

Реакция власти

Сегодня в Луганскую область прибыл президент Владимир Зеленский. Вместе с ним на место трагедии прибыли глава области Сергей Гайдай, министр внутренних дел Арсен Аваков, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николай Чечеткин и глава Нацполиции Игорь Клименко.

Зеленский посетил село Смоляниново, которое сильно пострадало в результате возгорания, и пообщался с местными жителями.

Он заявил, что каждая семья, которая потеряла жилье в результате пожара, получит 300 тыс. грн, каждому пострадавшему также будет выделено по 20 тыс. грн на поддержку. Кроме того, отдельно будут предусмотрены выплаты за погибших.

В то же время, по словам Авакова, для помощи пострадавшим в результате пожара правительство зарезервировало 50 млн грн.

Чрезвычайная ситуация

Глава Луганской областной государственной администрации – руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай обратился к Кабинету Министров Украины касательно признания масштабных пожаров чрезвычайной ситуацией государственного уровня, что позволит выделить средства из государственного бюджета на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Этот вопрос будет рассмотрен сегодня на заседании Правительства.