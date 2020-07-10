Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.
Как сообщалось ранее, в понедельник, 6 июля, вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области возник масштабный лесной пожар. В дальнейшем огонь распространился на близлежащие села. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела 5 погибших. 9 человек, среди которых двое детей, госпитализировали.
По данным следствия, пожар возник в результате поджога сухой травы местным аграрием. Его действия были зафиксированы на видео военными во время облета территории дроном. На видео, опубликованном замминистра, показано, как машина агронома-поджигателя пытается скрыться с места преступления.
В четверг, 9 июля, правоохранители задержали подозреваемого.
“После уборки урожая, в погоне за прибылью и чтобы сэкономить на топливе, многие аграрии предпочитают перед вспахиванием земли выжигать стерню, абсолютно не думая об ужасных последствиях, к которым это может привести.
Сегодня (9 июля — ред.) в Донецкой области в Бахмутском районе был задержан агроном Дмитрий П., 1993 года рождения, который поджог стерню в нарушении существующих правил и законов”, — сообщил замглавы МВД.
Геращенко отметил, что действия агрария были квалифицированы по части 1 статьи 245 Уголовного Кодекса Украины (уничтожение или повреждение лесных массивов). Санкциями этой статьи предусмотрен штраф на сумму до 153 тысяч гривен или лишение свободы на срок до 5 лет.
- Напомним, в апреле Верховная Рада резко повысила штрафы за загрязнение воздуха, вырубку лесов и сжигание растительности.
- Это произошло вскоре после масштабных пожаров в Чернобыльской зоне.