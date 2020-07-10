Полиция задержала агрария, подозреваемого в поджоге сухой травы, в результате которого в Луганской области возник масштабный лесной пожар, унесший жизни 5 человек.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Как сообщалось ранее, в понедельник, 6 июля, вблизи села Осколоновка Новоайдарского района Луганской области возник масштабный лесной пожар. В дальнейшем огонь распространился на близлежащие села. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела 5 погибших. 9 человек, среди которых двое детей, госпитализировали.

По данным следствия, пожар возник в результате поджога сухой травы местным аграрием. Его действия были зафиксированы на видео военными во время облета территории дроном. На видео, опубликованном замминистра, показано, как машина агронома-поджигателя пытается скрыться с места преступления.

В четверг, 9 июля, правоохранители задержали подозреваемого.

“После уборки урожая, в погоне за прибылью и чтобы сэкономить на топливе, многие аграрии предпочитают перед вспахиванием земли выжигать стерню, абсолютно не думая об ужасных последствиях, к которым это может привести.

Сегодня (9 июля — ред.) в Донецкой области в Бахмутском районе был задержан агроном Дмитрий П., 1993 года рождения, который поджог стерню в нарушении существующих правил и законов”, — сообщил замглавы МВД.

Геращенко отметил, что действия агрария были квалифицированы по части 1 статьи 245 Уголовного Кодекса Украины (уничтожение или повреждение лесных массивов). Санкциями этой статьи предусмотрен штраф на сумму до 153 тысяч гривен или лишение свободы на срок до 5 лет.