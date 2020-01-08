Об этом в Twitter сообщает сервис отслеживания положения воздушных судов Flightradar.
Самолет находился в эксплуатации около 3,5 лет.
В сообщении сказано, что самолет Boeing 737-800 разбился вскоре после взлета.
“PS752 вылетел из Тегерана в 2.42 UTC. Последние данные получены в 2.44 UTC”, – передает Flightradar.
Боинг 737-800 “Украинских Международных Авиалиний” вылетел из международного аэропорта Имама Хомейни в 6.12 утра по местному времени и упал примерно через восемь минут.
Авиакатастрофа произошла около 04:44 по киевскому времени.
Пресс-секретарь международного аэропорта Имама Хомейни Али Кашани заявил, что самолет, который направлялся в Киев и перевозил 176 пассажиров и экипаж, разбился под Парандом, что в 60 километрах на юго-запад от Тегерана.
Местные СМИ пишут о том, что авиакатастрофа произошла по причине технических трудностей.
Эту же версию подтвердил представитель Boeing Гордон Джондро.
Но существует и другая версия. По информации иорданского издания Al-hadath, самолет мог быть случайно сбит иранской ракетой.
На месте крушения работают 22 спасательные команды, на данный момент нет точной информации о количестве жертв.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран), самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту были 180 пассажиров. Выживших нет.