Украина намерена направить в Иран группу специалистов для помощи в проведении поисковой операции после катастрофы самолета Boeing-737.

Об этом рассказал сегодня на брифинге премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

“Мы уже сейчас договариваемся с иранской стороной о том, чтобы туда полетел самолет с нашими экспертами и специалистами, которые будут принимать участие в расследовании этой трагедии… Мы знаем, что иранская комиссия начала соответствующие процедуры для проведения расследования. Мы уже их уведомили о том, что украинские специалисты, наши эксперты должны быть участниками этих процессов. Предварительно, не видим для этого никаких препятствий”, – подчеркнул Гончарук.

“Наши специалисты находятся на низком старте – готовы отправиться в Иран, чтобы транспортировать туда и близких, родственников, которые изъявят такое желание, чтобы вывезти оттуда тела наших граждан и доставить туда экспертов для выяснения причин этой трагедии”, – добавил глава Правительства.

Он уточнил, что на месте трагедии находятся сотрудники украинского посольства и консульства.

“Наши дипломаты с самого начала, буквально через час после того, как это произошло, уже были на месте, чтобы сделать все возможное для объективного выяснения картины событий”, – рассказал Гончарук.

Премьер добавил, что возможные причины крушения озвучиваться не будут, поскольку это предмет расследования.

Гончарук заверил, что родственникам погибших украинцев будет предоставлена вся необходимая помощь.

“Государство предоставит всю необходимую поддержку и помощь. Уже сейчас в аэропорту “Борисполь” работают психологи, медики”, – заявил он.

В своем Telegram-канале Алексей Гончарук проинформировал, что в Иран планируется отправить группу специалистов, в которую войдут представители Госавиаслужбы и МАУ.

“В Иран будет отправлена группа для помощи в поисковой операции. В составе группы – специалисты для расследования причин катастрофы, в том числе 5 человек Национального бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами, 2 представителя Госавиаслужбы и 3 представителя авиакомпании МАУ”, – написал премьер.

В пресс-службе МВД Украины, в свою очередь, также выразили готовность направить мобильную группу для участия в поисковой операции.

“В Министерстве внутренних дел сформирована группа специалистов ГСЧС Украины и экспертной службы МВД для помощи в поисковой операции катастрофы украинского самолета в Иране. Наши силы ожидают решения Правительства Украины и иранской стороны”, – сказано в сообщении.