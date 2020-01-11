Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с лидером Ирана Хасаном Рухани настаивал на возвращении тел погибших в результате катастрофы самолета МАУ уже на следующей неделе.

Об этом по итогам разговора проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.

Зеленский отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.

“Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе – до 19 января – тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться”, – подчеркнул он.

Рухани заверил, что уже сегодня даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.

Также было согласовано, что Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов: в том числе юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций.

“Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе”, – отметили в пресс-службе ОПУ.

На своей странице в Twitter Зеленский написал, что признание Тегераном факта ракетной атаки на самолет МАУ является “шагом в нужном направлении”.