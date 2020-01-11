Об этом по итогам разговора проинформировали в пресс-службе Офиса президента Украины.
Зеленский отметил, что необходимо как можно скорее идентифицировать и вернуть тела украинских граждан на родину.
“Для нас чрезвычайно важно, чтобы уже на следующей неделе – до 19 января – тела погибших вернули в Украину, чтобы их родные могли с ними попрощаться”, – подчеркнул он.
Рухани заверил, что уже сегодня даст соответствующие поручения, чтобы репатриация тел состоялась как можно быстрее.
Также было согласовано, что Министерство иностранных дел Украины немедленно направит Ирану ноту с четким перечнем всех последующих шагов: в том числе юридических аспектов урегулирования вопроса компенсаций.
“Иранская сторона соглашается с Украиной в этом вопросе”, – отметили в пресс-службе ОПУ.
На своей странице в Twitter Зеленский написал, что признание Тегераном факта ракетной атаки на самолет МАУ является “шагом в нужном направлении”.
- 8 января вскоре после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.
- Сегодня около семи утра министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф у себя в Twitter заявил, что причиной катастрофы Boeing “Международных авиалиний Украины” под Тегераном стала “человеческая ошибка во время кризиса, вызванного авантюризмом США”.
- После этого президент Исламской Республики Иран Хасан Рухани официально подтвердил, что самолет МАУ был сбит в небе над Тегераном.