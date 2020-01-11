Об этом заявил президент компании Евгений Дыхне, сообщает корреспондент #Букв.

Он пояснил, что вылет украинского самолета задержали по технической причине.

Из-за того, что на этом рейсе было много багажа и ручной клади, при взлете капитан судна увидел, что количество груза превышено.

“При взлете командир судна увидел это несоответствие и распорядился отгрузить часть багажа. В связи с этим произошла задержка”, – пояснил Дыхне.

Напомним, в ночь на 8 января незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании.