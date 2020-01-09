Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Президент сообщил, что борт с 45 украинскими специалистами для расследования трагедии, идентификации и репатриации тел уже приземлился в Иране.
Там они были в 3:30 утра, а спустя два часа должны были прибыть на место трагедии и приступить к работе.
По словам Зеленского, это представители различных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф.
В частности, это представители Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ.
“Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии, в частности к расшифровке записей “черных ящиков”. В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты, также прибыли в Тегеран. Это представители СНБО, СБУ, ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД и других государственных учреждений. Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев”, – сказал Президент.
- Незадолго после взлета из Тегерана (Иран) самолет украинской компании МАУ, Boeing 737, потерпел крушение. На борту, по предварительной информации, находилось 176 человек. Выживших нет.
- В результате крушения Boeing-737 в Иране погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев (двое пассажиров и 9 членов экипажа).
- После трагедии компания “Международные авиалинии Украины” приняла решение отменить полеты в Иран на неопределенный срок.
- Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что по состоянию на вчерашний день не было предпосылок запрещать авиаперелеты в воздушном пространстве Ирана.