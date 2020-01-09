45 украинских специалистов, которые будут заниматься расследованием крушения самолета МАУ, уже прибыли в Иран.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем видеообращении.

Президент сообщил, что борт с 45 украинскими специалистами для расследования трагедии, идентификации и репатриации тел уже приземлился в Иране.

Там они были в 3:30 утра, а спустя два часа должны были прибыть на место трагедии и приступить к работе.

По словам Зеленского, это представители различных отраслей, которые имеют большой опыт работы на местах авиационных и техногенных катастроф.

В частности, это представители Государственной авиационной службы, Национального бюро расследований авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами и представители МАУ.

“Мы ожидаем, что все они будут включены в работу комиссии, в частности к расшифровке записей “черных ящиков”. В случае необходимости в состав комиссии могут привлекаться и другие необходимые эксперты, также прибыли в Тегеран. Это представители СНБО, СБУ, ГСЧС, Минобороны, МИД, МВД и других государственных учреждений. Это лучшие специалисты нашей страны, которые имеют большой опыт экспертиз. Они проведут идентификацию и репатриацию погибших украинцев”, – сказал Президент.