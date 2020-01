#Буквы следят за ситуацией и собирают главные новости о трагедии.

Что произошло

Лайнер Boeing-737 упал рано утром 8 января с высоты 2400 метров недалеко от Тегерана. Самолет вылетел около 06:00 утра по иранскому времени из тегеранского аэропорта им. Имама Хомейни. По данным сайта Flightradar24, взлет прошел нормально, но спустя несколько минут на высоте 2400 метров самолет загорелся, начал падать и в итоге разбился. После падения также произошел взрыв.

🎥 تصاویر اولیه از حریق هواپیمای اوکراینی در منطقه شهریار#سقوط_هواپيما pic.twitter.com/UhdpNx0NME — خبرگزاری تسنیم 🇮🇷 (@Tasnimnews_Fa) January 8, 2020

WATCH: Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran pic.twitter.com/7cQMLF6bkY — BNO News (@BNONews) January 8, 2020

Катастрофа побудила президента Владимира Зеленского прервать посещение Омана. До Киева он добрался спустя почти сутки после крушения самолета, после чего собрал посреди ночи совещание с представителями Кабмина и силовых ведомств. Перед этим при СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой.

В результате крушения Boeing-737 погибли граждане 7 стран, в том числе 11 украинцев. Так, погибли: 82 гражданина Ирана; 63 гражданина Канады; 11 граждан Украины (двое пассажиров и 9 членов экипажа); 10 граждан Швеции; 4 гражданина Афганистана; трое граждан Германии; трое граждан Великобритании. Полный список жертв был обнародован МАУ.

Под утро 9 января в Иран прибыли украинские специалисты, которые будут заниматься расследованием крушения самолета МАУ, а также идентификацией тел погибших.

Версии катастрофы

Изначально власти Ирана объявили, что причиной крушения могут быть “технические неполадки” лайнера. 9 января был обнародован предварительный отчет иранских следователей. В нем говорится, что самолет загорелся перед катастрофой и пытался вернуться в аэропорт. Согласно отчету, обнаруженные на месте трагедии “черные ящики” получили повреждения, в связи с чем некоторые части их памяти могут быть утрачены.

Представители авиакомпании МАУ на брифинге заявили, что самолет был новым и прошел плановое обслуживание 6 января этого года – за два дня до трагедии, а экипаж был очень профессиональным.

В СНБО рассматривают семь версий произошедшего, три из которых – “закрытые”. Среди остальных четырех: взрыв двигателя по техническим причинам; столкновение с БПЛА или другим летающим объектом; взрыв внутри самолета в результате теракта; поражение самолета зенитной ракетой ЗРК “Тор” российского производства.

В поддержку последней версии уже высказались ряд мировых лидеров со ссылкой на данные разведки: в частности, президент США Дональд Трамп, премьер Британии Борис Джонсон и премьер Канады Джастин Трюдо. Так, американская разведка считает, что лайнер мог быть по ошибке сбит созданной в России ракетно-воздушной системой Tor-M1, известной НАТО как Gauntlet. Американский телеканал CNN уточнил, что самолет Boeing 737-800 могли сбить двумя ракетами класса “земля-воздух” российского производства.

В Сети тем временем появилось видео, на котором, вероятно, зафиксирован момент попадания ракеты в самолет. Группа расследователей Bellingcat установила, что запись была сделана в Паранде – пригороде Тегерана, где был зафиксирован последний сигнал транспондера самолета.

Иран отрицает версию о крушении самолета из-за ракеты.

19:08: Американский телеканал ABC News подготовил видеореконструкцию момента ракетной атаки на украинский самолета Boeing-737. Согласно информации, полученной журналистами от источников в разведке США, через несколько минут после взлета Boeing был зафиксирован радарами, и в направлении самолета были запущены две ракеты. На визуализации один из снарядов взорвался вблизи самолета, а другой — попал непосредственно в него, после чего начался пожар.

18:34: Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал инициировать созыв специального заседания Совбеза ООН, чтобы обсудить ситуацию по поводу катастрофы украинского самолета.

17:54: На иранском государственном телевидении было продемонстрировано видео с “черными ящиками” украинского самолета Boeing-737. Устройства (регистратор данных о полетах и диктофон из кабины украинского самолета) находились в деревянном ящике. Отмечалось, что оба “черных ящика” получили повреждения во время катастрофы, но карты памяти обоих устройств считаются “неповрежденными”.

New video from Iranian TV purportedly showing flight data recorder and cockpit voice recorder of the downed Ukrainian plane. Memory cards of both devices are said to be “intact” pic.twitter.com/8LJGIFpPng — BBC Monitoring (@BBCMonitoring) January 10, 2020

16:56: В Европейской комиссии заявили, что не видят убедительных доказательств того, что самолет МАУ был сбит ракетой. Там также высказались “за независимое расследование, которому можно доверять”.

16:52: Во время телефонного разговора Владимира Зеленского и Майка Помпео был согласован визит госсекретаря США в Украину в конце января.

16:26: Государственный секретарь США Майк Помпео в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским предложил помощь в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

“Поговорил с президентом Украины Зеленским, чтобы выразить мои глубочайшие соболезнования в связи с гибелью людей в результате трагического крушения рейса 752 “Международных авиалиний Украины”. Мы — с Украиной и готовы предложить нашу поддержку и помощь в проводимом расследовании”, — написал Помпео в своем Twitter.

15:40: “Черные ящики” украинского самолета Boeing-737 планируется вскрыть в пятницу, 10 января. “Черные ящики” будут вскрыты в лаборатории аэропорта Мехрабад. Если иранские специалисты обнаружат повреждения, которые могут помешать проанализировать информацию, они готовы обратиться за помощью к Украине, Франции, Канаде или РФ.

15:11: Министерство иностранных дел не рекомендует украинцам посещать Иран, Ирак и Сирию.

13:50: В Иране назвали большой ложью заявления о том, что самолет украинских авиалиний был сбит ракетой класса “земля-воздух”. С заявлением о “большой лжи” выступил спикер иранского правительства Али Раби.

13:38: Состоялась встреча президента Украины Владимира Зеленского и главы МИД Вадима Пристайко с представителями США, в ходе которой были переданы важные данные по катастрофе.

13:32: Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что страна готова приобщиться к расследованию крушения самолета украинских авиалиний в Иране. “Вместо того, чтобы прибегать к спекуляциям, прежде всего необходимо установить истину – наиболее прозрачным способом. Франция готова поделиться необходимым опытом”, – сказал министр.

11:39: Офис Генерального прокурора Украины обратился к Канаде с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию по катастрофе самолета МАУ в Иране.

11:29: Глава Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что истинную причину катастрофы самолета МАУ под Тегераном покажут данные черных ящиков. Он подчеркнул, что информация о том, что в борт попала ракета, не должна считаться действительной до анализа бортовых самописцев.

11:14: В Сети опубликовали новое видео, на котором видно, как загорелся или взорвался в воздухе самолет МАУ Boeing 737-800. Видео снято с помощью автомобильного видеорегистратора.

New #video for the #ukraineplanecrash that shows the plane on fire for around 56 seconds before it crashed #Iran #UkrainianAirlines pic.twitter.com/4ZfSFSRqqq — Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) January 10, 2020

11:00: Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон сообщил, что у его страны также есть подтверждение попадания ракеты в самолет Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ. “Австралия получила разведывательную информацию, аналогичную той, о которой говорили и премьер-министр Канады, и Соединенные Штаты”, – подчеркнул он.

10:24: Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) принял приглашение Ирана принять участие в расследовании крушения украинского самолета Boeing-737. NTSB назначил аккредитованного представителя для расследования катастрофы. Канада также уже назначила аккредитованного представителя. Кроме того, власти в Тегеране пригласили участвовать в расследовании и американский авиаконцерн Boeing.

9:43: Ракету, которая могла сбить украинский самолет Boeing 737-800, могли запустить из секретной иранской военной базы IRSG. Об этом сообщил одни из расследователей Bellingcat Кристо Грозев в Twitter.

10 января 9:26: Президент Украины Владимир Зеленский впервые прокомментировал версию о ракетном обстреле самолета МАУ. По его словам, версия о том, что Boeing-737 сбила над территорией Ирана ракета, не исключается, но пока не подтверждена. В связи с этим он призвал США, Канаду и Великобританию предоставить все данные и доказательства, касающиеся катастрофы.