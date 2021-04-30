Відомі кремлівські пранкери “Лексус” (Олексій Столяров) та “Вован” (Володимир Кузнєцов) провели онлайн-конференцію з українськими депутатами. При цьому вони видавали себе за соратників російського опозиціонера Олексія Навального.

Відеозапис конференції Кузнєцов опублікував на своєму Youtube-каналі.

Пранкери під’єдналися до відеоконференції, на якій обговорювали анексований Крим. Столяров назвав себе керівником штабів Навального Леонідом Волковим, а Кузнєцов – директором Фонду боротьби з корупцією Іваном Ждановим.

У конференції брати участь глава партії “Слуга народу” Олександр Корнієнко, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, нардепи від “Слуги народу” Святослав Юраш, Марія Мезенцева, Олександр Мережко та Вадим Галайчук.

Зокрема, пранкери змусили нардепів виконати гімн України. Також вони “пообіцяли”, що Навальний у разі приходу до влади припинить анексію Криму та окупацію Донбасу.

Один з росіян заявив, що Навальний підготував стратегію щодо Криму. Вона полягає в тому, що “Крим – це не бутерброд, Крим – це мандарин, він для всіх”.

Пізніше інший пранкер почав ображати Корнієнка. Зокрема, він заявив, що лідер “Слуги народу” має “несолідний вигляд” й лежить у “брудненькій футболці”.

Після цієї репліки депутати зрозуміли, що це схоже на розіграш й поспішили залишити конференцію. Останнім вийшов нардеп Юраш.

Інцидент прокоментувала голова української делегації в ПАРЄ Марія Мезенцева. Вона заявила у Facebook, що пранк влаштували два тижні тому після вторгнення росіян у конференцію балтійських політиків.

Мезенцева впевнена, що таким чином “ФСБ РФ розводять нашу делегацію на провокації”.

Вона також звинуватила пранкерів у тому, що вони змонтували відео й вирізали фрагмент, де українська делегація викрила “розіграш”. За її словами, зустріч відбувалася протягом двох годин, але пранкери показали лише Парламентарка зазначила, що російські пранкери опублікували лише 25-хвилинний ролик.

“Вован і Лексус, клейте бороди краще. І вивчить хоча б щось з сучасної політики, бо це низькопрофільний треш. Якщо ви такі крутенькі – викладіть весь запис. 2 години. А не 20 хвилин”, – написала Мезенцева.

Нагадаємо, що пранкерам “Вовану” і “Лексусу” заборонено в’їзд в Україну. Вони відомі тим, що телефонують політикам й знаменитостям, видаючи себе за інших людей. Їхню діяльність пов’язують із ФСБ.