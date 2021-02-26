Об этом говорится на сайте Белого дома.
“Сегодня семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседки Украины, когда она вторглась в Крым”, – заявил Байден.
Он отметил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину, ее союзников и партнеров, как и с самого начала этого конфликта.
“В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают прогнозированную Россией аннексию полуострова, и мы будем выступать вместе с Украиной против агрессивных действий России”, – добавил Байден.
Американский президент пообещал, что США будет продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине.
“Мы также будем продолжать чествовать мужество и надежду Революции Достоинства, в ходе которой украинский народ столкнулся на Майдане со снайперскими обстрелами и силовиками и требовал нового будущего для своей страны”, – отметил Байден.
В заключение президент добавил, что США поддерживает всех, кто работает над мирным, демократическим и успешным будущим своей страны.
- Ранее президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что мир должен противостоять попыткам России ослабить Европейский союз и НАТО. Именно поэтому для Европы и США важно поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины.