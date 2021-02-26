Президент США Джо Байден заявил, что его страна никогда не признает российскую аннексию украинского полуострова Крым.

Об этом говорится на сайте Белого дома.

“Сегодня семь лет назад Россия нарушила международное право, нормы, по которым современные страны взаимодействуют друг с другом, а также суверенитет и территориальную целостность соседки Украины, когда она вторглась в Крым”, – заявил Байден.

Он отметил, что Соединенные Штаты продолжают поддерживать Украину, ее союзников и партнеров, как и с самого начала этого конфликта.

“В эту мрачную годовщину мы подтверждаем простую истину: Крым – это Украина. Соединенные Штаты не признают и никогда не признают прогнозированную Россией аннексию полуострова, и мы будем выступать вместе с Украиной против агрессивных действий России”, – добавил Байден.

Американский президент пообещал, что США будет продолжать работать над тем, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее злоупотребления и агрессию в Украине.

“Мы также будем продолжать чествовать мужество и надежду Революции Достоинства, в ходе которой украинский народ столкнулся на Майдане со снайперскими обстрелами и силовиками и требовал нового будущего для своей страны”, – отметил Байден.

В заключение президент добавил, что США поддерживает всех, кто работает над мирным, демократическим и успешным будущим своей страны.