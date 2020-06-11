Карта России с украинским Крымом висела у российских политиков в кабинетах еще до аннексии полуострова.

Об этом идет речь в статье медиаэксперта, экс-заместителя министра информационной политики Украины (2017-2019 гг) Дмитрия Золотухина, опубликованной на сайте издания “Детектор медиа“.

В ноябре 2013 года Борис Рапопорт работал в “оккупационном управлении” АП РФ.

Он курировал вопросы, связанны с оккупированными Россией, территориями, – “Республикой Абхазией” и “Южной Осетией”, а затем и “ЛДНР”.

“По словам Рапопорта, он уже тогда видел в кабинете Владислава Суркова карту, на которой Крым был частью России. Правда, в его голове этот факт как-то вяжется с тем, что «война была спровоцирована грубым вмешательством Запада”, а не аннексией, которая планировалась в Кремле», – сказано в статье.

В материале также говорится и том, что Рапопорт занимался социальными выплатами в Донбассе, информационной политикой в Украине.

Информация об этом стала доступна из анализа содержимого почтового ящика Рапопорта, опубликована на сайте “Миротворец”. В почтовом ящике “[email protected]” содержится около 27,5 тысячи почтовых отправлений за период с мая 2008 до 19 марта 2020 года.

99% писем находились в папке “Входящие”.

“Это говорит о том, что Рапопорт использовал ящик преимущественно для чтения и складирования материалов. Хотя по отдельным перепискам видно, что он также пересылал многие материалы с этого на другие свои “имейлы” и наоборот”, – сказано в статье.