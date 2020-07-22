Об этом сообщили в организации “Крымская правозащитная группа”.
Как утверждают правозащитники, во время пересечения административной границы временно оккупированного полуострова, работники российской пограничной службы требуют от людей предъявлять российский паспорт.
При этом тем, у кого нет российского паспорта, оккупанты выносят постановление об административном наказании.
В частности, штраф был вынесен жительнице Ялты, которая возвращалась домой из Киева. Женщину полтора часа допрашивали сотрудники ФСБ на российском пункте пропуска. Крымчанка была оштрафована на 2 тысячи российских рублей якобы за “нарушение правил пересечения границы России”.
В постановлении оккупанты указали, что украинский паспорт не является действительным для въезда в Крым, поскольку этой гражданке выдали российский паспорт.
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