Жителей временно оккупированного Россией Крыма начали штрафовать за пересечение административной границы с украинским паспортом.

Об этом сообщили в организации “Крымская правозащитная группа”.

Как утверждают правозащитники, во время пересечения административной границы временно оккупированного полуострова, работники российской пограничной службы требуют от людей предъявлять российский паспорт.

При этом тем, у кого нет российского паспорта, оккупанты выносят постановление об административном наказании.

В частности, штраф был вынесен жительнице Ялты, которая возвращалась домой из Киева. Женщину полтора часа допрашивали сотрудники ФСБ на российском пункте пропуска. Крымчанка была оштрафована на 2 тысячи российских рублей якобы за “нарушение правил пересечения границы России”.

В постановлении оккупанты указали, что украинский паспорт не является действительным для въезда в Крым, поскольку этой гражданке выдали российский паспорт.