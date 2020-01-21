Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили крымчанку с российским паспортом, которая пыталась устроиться на работу в Министерство обороны.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

“Оперативники СБУ установили, что на протяжении нескольких лет до временной аннексии Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 года женщина вернулась в Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости. Вскоре она переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила, она не имела ни постоянного места заработка, ни источника доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и на временно аннексированный полуостров, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что женщина решила устроиться на работу в Министерство обороны Украины именно после поездки в Крым.

“Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госузакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высокопоставленными чиновниками стран-членов НАТО”, – сказано в сообщении СБУ.

Отмечается, что женщина прошла несколько отборочных этапов, но не смогла пройти проверку.

“Сотрудники СБУ провели с ней встречу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену”, – сообщают в пресс-службе.