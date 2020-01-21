Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
“Оперативники СБУ установили, что на протяжении нескольких лет до временной аннексии Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 года женщина вернулась в Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости. Вскоре она переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила, она не имела ни постоянного места заработка, ни источника доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и на временно аннексированный полуостров, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора”, – говорится в сообщении.
Уточняется, что женщина решила устроиться на работу в Министерство обороны Украины именно после поездки в Крым.
“Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госузакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высокопоставленными чиновниками стран-членов НАТО”, – сказано в сообщении СБУ.
Отмечается, что женщина прошла несколько отборочных этапов, но не смогла пройти проверку.
“Сотрудники СБУ провели с ней встречу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену”, – сообщают в пресс-службе.
- Благодаря эффективной деятельности контрразведки Службы безопасности Украины в этом году к различным срокам и видам наказания всего было осуждено 90 человек, в том числе 24 – за государственную измену, 35 – за террористическую деятельность.