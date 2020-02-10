Украинский телеканал ATR, который вещает в оккупированном Крыму, заявил об угрозе закрытия из-за блокировки финансирования.

Об этом идет речь в обращении сотрудников ATR, опубликованном на сайте телеканала.

“В 2020 году из госбюджета Украины на финансирование телеканала выделено 50 млн грн. Часть этих денег пришла на счет ATR, но их заблокировало казначейство”, — рассказали в ATR.

В связи с блокированием финансирования телеканал запустил марафон #SaveATR — с эфирами без ведущих и гостей.

Ранее из-за недофинансирования из госбюджета крымскотатарский телеканал ATR запустил сбор средств. Сбор денег продолжается.

Справка. ATR — украинский телеканал, ранее был одним из трех телеканалов Крыма, наряду с Первым Крымским и детским телеканалом Lâle, программы которого выходят в эфир на крымскотатарском языке. После незаконной аннексии Крымского полуострова крымскотатарские телеканалы ATR и Lâle, радиостанции Meydan и “Лидер”, входящие в состав медиахолдинга ATR, перестали вещать в Крыму из-за отсутствия российской лицензии. ATR возобновил вещание 17 июня 2015 года из Киева. Первый крымскотатарский телеканала стал доступен через спутник на всей территории Украины, включая оккупированный Крым.