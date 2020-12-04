Об этом заявил депутат фракции “Голос”, первый заместитель главы комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Андрей Осадчук, сообщают #Буквы.

По его словам, законопроект был поставлен на голосование сразу после того, как было достигнуто согласования позиций фракций и ЕС.

Осадчук добавил, что Рада приняла версию законопроекта, который был подготовлен рабочей группой парламента и представлен ​​уже после законопроекта Зеленского. Рада проголосовала за доработанную версию на основе парламентского с добавлением ограничение свободы в санкцию второй части этой статьи. То есть самым большим наказанием, которое может быть за недостоверное декларирование сумм от 9 млн гривен – может быть ограничение свободы.

“Критически было проголосовать сейчас, чтобы эта норма вступила в силу до конца 2020 года. Почему это важно? Если бы мы этого не сделали, все декларирования 2020 года прошло бы без всякой ответственности, и административной, и уголовной. Поэтому факт принятия закона дает возможность сохранить всю логику декларирования и сохранить возможность санкций для тех, кто обманывает в декларациях”, – сказал Осадчук.

При он добавил, что “Голос” будет требовать снизить порог с 4000 необлагаемых минимумов хотя бы до 3000, чтобы расширить круг ответственности за крупное недекларирование, и так же будет продолжать настаивать на заключении как высшей степени наказания для топ-коррупционеров.