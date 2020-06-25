Об этом Собчак написала в своем Instagram.

“Я подаю в суд на издание Business Insider по факту клеветы. Немецкое издание вышло с заголовком “Ксения Собчак назвала чернокожих людей глупыми и ленивыми” и обвинило меня в расизме. Это прямая ложь. Таких слов я никогда не произносила. И уж тем более не разделяю этих взглядов”, – решительно заявила телеведущая.

Он подчеркнула, что намерена требовать публичных извинений.

“Люди НЕ делятся на белых и чёрных, кавказцев и азиатов. Но люди делятся на умных и глупых. На тех, кто имеет своё мнение и тех, кто идёт за толпой. Я не поддерживаю любой протест в любой стране, когда он связан с насилием. Для меня главные ценности это жизнь, свобода и частная собственность. И да, мои взгляды это праволиберальные взгляды. Я против квотирования и тотального расформирования полиции. Я против грабежей и вандализма. Видимо, в нашем стремительно левеющем мире такие взгляды уже вне закона”, – отметила Собчак.

Статья, о которой идет речь, вышла в немецкой версии Business Insider 24 июня. Она называется “Следующий скандал с Volkswagen после расистской рекламы: посол российского бренда Audi называет чернокожих “глупыми и ленивыми”.

После автомобильная компания Audi приняла решение о разрыве рекламного контракта с Ксенией Собчак.

Deutsche Welle связывает реакцию Audi с сообщением, которое Собчак опубликовала в своем Instagram 7 июня. Речь шла о видео с подписью “Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком”. На фоне черного экрана там звучала песня “Убили негра” группы “Запрещенные барабанщики”. Сейчас в Instagram Собчак этого видео нет.

Позже Собчак заявила, что это была шутка в рамках шоу Comment Out, в котором звёздам предлагается выполнять разные провокационные задания.

Собчак сотрудничала с Audi восемь лет, она была рекламным лицом бренда в России.