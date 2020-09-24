18 сентября на канале "1+1" вышел очередной выпуск программы "Секретные материалы" под названием "Позолоти ручку, дорогой: диджитализация против цыганского беспредела". В сюжете ведущая программы называет представителей ромской национальности цыганами и ворами. Правозащитники в ответ заявляют о нарушении журналистской этики, нарушении прав ромов, распространении языка вражды со стороны журналистов и ксенофобии. Сейчас видеосюжет "1+1" удален, он недоступен.

Об этом рассказывают #Буквы.

“Цыгане открыто пытаются завладеть вашими деньгами только в фильмах, потому что в жизни они работают незаметно и очень эффективно. Трудно найти человека, который хоть раз не становилась жертвой этих воров. Поэтому украинцы вместе с полицией создали ресурс для отслеживания таких бандитских группировок”, – говорится в начале сюжета.

Цыганская правозащитница и основательница Ромского женского фонда “Чирикли” Зола Кондур в комментарии #Буквам заявила, что такие высказывания журналистов попросту недопустимы.

“К сожалению нет возможности посмотреть всю программу, потому что видео удалили. Но достаточно посмотреть вступительную часть к программе, чтобы понять, что нужно жаловаться во все инстанции, потому что это и нарушение журналистской этики, и нарушения прав ромской общины – ведь нельзя говорить о всей ромской общине, как о преступниках или ворах. Во-вторых, просто взять и сделать программу о Telegram-канал (ресурс для отслеживания преступлений, которые совершают ромы). Здесь возникают другие вопросы: для чего нужен этот Telegram-канал? Почему его до сих пор не закрыли? Существуют ли у нас Telegram-каналы, чтобы фиксировать преступления, которые совершают представители групп других национальных меньшинств? Давайте будем делать Telegram-каналы о судьях, которые берут взятки. Создается впечатление, что в нашей стране нет правоохранительной системы, поэтому и нужны такие Telegram-каналы. Почему “правоохранительной” деятельностью занимаются непонятные группы людей, которые не знают, что такое права человека, которые считают себя “Робин-Гудами”, что они ловят кого-то, задерживают, передают полиции. А что происходит дальше? Меня удивляет, почему полиция не реагирует, почему она качественно не выполняет свою работу?”

По словам Золи Кондур, нужно говорить не о преступлениях ромов, а о бездеятельности полиции, или о причинах этого бездействия.

“Если есть группы людей, которые совершают преступления, и есть факты, подтверждающие это, то должны быть уголовные производства, приговоры судов. Почему этого не происходит, почему акцент делается на ромах? Здесь надо делать акцент на бездеятельности правоохранительных органов”, – сказала правозащитница.

Кроме того, Зола Кондур подчеркнула, что “цыгане” – является оскорбительным и дискриминационным словом, и то, что некоторые информационные ресурсы так называют представителей ромов, ведущих антисоциальный образ жизни – не что иное, как оправдание для употребления именно этого слова.

Медиаюрист Института массовой информации Али Сафаров в комментарии #Буквам отметил, что в анонсе программы “действительно можно увидеть элементы ксенофобии”, но все же анонс не является целостной передачей.

“Рассматривать анонс как отдельное распространения информации не очень корректно с точки зрения законов Украины “Об информации” и “О телевидении и радиовещании”. Однако можно отметить, что именно в анонсе создается впечатление, что цыгане являются этносом, который занимается исключительно преступной деятельностью, при этом нет объяснения, что под “цыганами” подразумевается не этнос ромов, а только определенные конкретные люди, которые занимаются антисоциальной деятельностью”, – сказал Али Сафаров.

Что касается создания ресурса о так называемой этнической преступности, то по его словам, это является общественно важной информацией, ведь такая преступность существует и ее не стоит отвергать.