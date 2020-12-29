Конституционный Суд дал разъяснение в отношении прекращения полномочий судьи КСУ в связи с подписанием президентом Владимиром Зеленским указа об отстранении главы суда Александра Тупицкого.

Об этом сообщается на сайте суда.

Как сообщалось ранее, 24 декабря глава Конституционного суда Александр Тупицкий получил повестку о вызове в Офис генпрокурора для вручения подозрения. Он является подозреваемым в подкупе свидетеля, а также в заведомо ложных показаниях свидетеля.

28 декабря Тупицкий не явился в Офис генерального прокурора. В тот же день в ОГП сообщили, что направили президенту ходатайство “об отстранении Тупицкого с должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца”.

Конституционный суд заявил, что президент нарушит Конституцию, если отстранит Тупицкого по просьбе Офиса генпрокурора.

Впрочем, во вторник, 29 декабря, Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности на 2 месяца. Президент подчеркнул, что сделал это “ради восстановления справедливости и решения конституционного кризиса”.

В ОПУ отметили, что ходатайство ОГП направлено во исполнение ст. 154 Уголовно-процессуального кодекса, которая предусматривает, что должностные лица, назначенные президентом Украины, отстраняются от должности по ходатайству прокурора, и решение принимает президент. Там заверили, что президент действует в полном соответствии со своими конституционными полномочиями.

Однако в КСУ утверждают, что прекращение полномочий судьи КСУ проводится по особой процедуре, и решение об этом принимает суд и никто кроме него.

“Независимость судьи Конституционного Суда Украины обеспечивается, в том числе, особым порядком и основаниями прекращения полномочий, увольнения судьи Конституционного Суда Украины от должности в порядке, определенном Конституцией Украины. Решение об увольнении судьи Конституционного Суда Украины с должности на основаниях, определенных частью второй статьи 149- 1 Основного Закона Украины, принимается исключительно Конституционным Судом Украины на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо него”, — говорится в сообщении.

По этому поводу будет назначено специальное пленарное заседание Конституционного Суда Украины. Его дата пока не называется.