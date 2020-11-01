Конституционный суд Украины планирует рассмотреть во вторник, 3 ноября, дело о конституционности закона об украинском языке.

Об этом свидетельствует проект повестки дня заседаний КСУ, который опубликован на сайте ведомства.

Заседание планируется провести в закрытом режиме (начало – в 10:00).

“Продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 51 народного депутата Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) закона Украины “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” (закрытая часть пленарного заседания)”, – говорится в повестке дня.

Стоит отметить, что КСУ начал рассматривать это дело 7 июля текущего года.

Указанное представление было подано в КСУ 51 народным депутатом в июне 2019 года. Его инициаторы – нардепы предыдущего созыва Верховной Рады (большинство инициаторов — депутаты от фракции “Оппозиционного блока”).

Уполномоченными депутатами по представлению являются Александр Долженков и Вадим Новинский.

В своем представлении депутаты настаивали, что закон об украинском языке якобы нарушает конституционное право граждан на использование родного языка, создает атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию в многонациональной Украине. По мнению инициаторов представления, закон якобы создает условия для дискриминации русскоговорящих граждан. Они заявили, что была нарушена процедура рассмотрения законопроекта о языке, в частности, зафиксированы факты неперсонального голосования депутатов.