Об этом говорится в решении суда 3-р/2020.

Решение было вынесено по конституционному представлению 46 народных депутатов (относительно конституционности отдельного положения п. 26 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса).

Суд признал неконституционным этот пункт в части, которая предусматривает, что нормы статей 12, 13, 14, 15 и 16 закона “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты” применяются в порядке и размерах, установленных Кабмином, “исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования”.

Указанными статьями устанавливаются медицинские, транспортные, жилищно-коммунальные, пенсионные и другие льготы для участников боевых действий и лиц, которые приравниваются к ним, лиц с инвалидностью вследствие войны, участников войны.

В суде подчеркивают, что государство “не может в одностороннем порядке отказаться от обязательства по социальной защите лиц, которые выполнили свой долг перед ним по защите его суверенитета и территориальной целостности”.

В решении также указано, что невыполнение государством социальных обязательств в отношении ветеранов войны и лиц, на которых распространяется действие закона, подрывает доверие к нему.

“Ограничение или отмена льгот для ветеранов войны, лиц, на которых распространяется действие закона №3551, без равноценной их замены или компенсации является нарушением обязательств государства по социальной защите лиц, которые защищали Родину, и членов их семей. В случае изменения правового регулирования приобретенные указанными лицами льготы или иные гарантии социальной защиты должны быть сохранены с обеспечением возможности их реализации”, – говорится в решении.

В КСУ также уточнили, что законом о госбюджете “нельзя вносить изменения в другие законы, останавливать их действие или отменять их”.

Положение, признанное неконституционным, теряет силу со дня принятия Конституционным судом указанного решения. Обжалованию оно не подлежит.

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