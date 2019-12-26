КСУ признал законопроект о лишении нардепов мандата за прогулы неконституционным

Об этом сообшается на сайте КСУ.

Как сообщалось ранее, в августе Президент Владимир Зеленский предложил ввести дополнительные основания для досрочного прекращения полномочий народного депутата Украины: установление судом факта неличного голосования нардепа и отсутствие без уважительных причин на трети пленарных заседаний Верховной Рады. 3 сентября Верховная Рада направила законопроект на рассмотрение в Конституционный суд Украины. В четверг, 26 декабря, КСУ обнародовал свои выводы касательно законопроекта. “Конституционный Суд Украины признал законопроект таким, что не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины и соответствует требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Конституции Украины”, — говорится в сообщении.

В Заключении Конституционного Суда Украины отмечается, что неперсональное голосование искажает суть демократии, а потому попытку установить ответственность за это “можно считать имеющей легитимную цель”. Однако формула, предложенная в президентском законопроекте, не отвечает принципам соразмерности и может повлечь ограничение прав и свобод нардепов.

“Автоматическая потеря мандата (без решения Верховной Рады Украины) народным депутатом Украины (досрочном прекращении полномочий народного депутата Украины) на основании установления судом только самого факта любого “неличного голосования” — безотносительно к характеру действия (действий) народного депутата Украины, обстоятельств, при которых такой факт имел место, без установления природы непосредственного участия народного депутата Украины и без учета того, что в отношении поведения народного депутата Украины могут оказаться обстоятельства смягчающего характера — не будет отвечать требованию соразмерности. … Конституционный Суд Украины … считает, что любое вмешательство в права человека даже при наличии легитимной цели, вопреки требованию соразмерности, непременно вызовет отмену или ограничение прав и свобод человека”, — отметили в КСУ.

Также КСУ заключил, что не соответствует принципу соразмерности и пункт законопроекта, которым предлагается лишать нардепа мандата в случае его отсутствия без уважительных причин на трети пленарных заседаний.

“Конституционный Суд Украины считает, что предложенная Законопроектом требование не является соразмерным преследуемой цели, природа санкции должно соответствовать тяжести правонарушения. Кроме того, примененное в Законопроекте понятие “без уважительных причин” имеет оценочный характер, что не соответствует критериям четкости, однозначности, как того требует юридическая определенность — составная принципа верховенства права”, — подчеркнули в КСУ.

Справка. Сегодня согласно Конституции Украины, полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае: 1) сложения полномочий по его личному заявлению; 2) вступления в законную силу обвинительного приговора относительно него; 3) признания его судом недееспособным или пропавшим без вести; 4) прекращения его гражданства или его выезда на постоянное проживание за пределы Украины; 5) наличия несовместимых с мандатом обстоятельств; 6) невхождения в состав депутатской фракции партии, от которой он был избран, или выхода из состава такой фракции; 7) его смерти.