Конституционный суд Украины во вторник, 7 июля, начал рассмотрение представления 51 народного депутата о конституционности закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Об этом проинформировали в пресс-службе КСУ.

Представление рассматривает Большая палата КСУ на пленарном заседании в форме устного производства.

“Сегодня, 7 июля, Большая палата Конституционного суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства рассматривает дело о соответствии Конституции Украины (конституционности) закона “Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного” от 25 апреля 2019 года”, – говорится в сообщении.

Указанное представление было подано в КСУ в июне 2019 года. Его инициаторы – нардепы предыдущего созыва Верховной Рады (большинство инициаторов — депутаты от фракции “Оппозиционного блока”).

В своем представлении депутаты настаивали, что закон об украинском языке якобы нарушает конституционное право граждан на использование родного языка, создает атмосферу нетерпимости к языковому разнообразию в многонациональной Украине. По мнению инициаторов представления, закон якобы создает условия для дискриминации русскоговорящих граждан. Они заявили, что была нарушена процедура рассмотрения законопроекта о языке, в частности, зафиксированы факты неперсонального голосования депутатов.