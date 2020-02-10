Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСУ.
Сообщается, что рассмотрение состоится по конституционному представлению 49 народных депутатов Украины.
“Авторы ходатайства утверждают, что оспариваемый закон нивелирует религиозную свободу и межконфессиональный мир в Украине, нарушает конституционные права и свободы граждан. В частности: право на свободу мировоззрения и вероисповедания, свободу объединения в организации для осуществления и защиты своих прав и свобод и удовлетворения интересов, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность. По мнению народных депутатов, указанное является вмешательством государства в церковные дела, противоречит Конституции Украины”, – говорится в сообщении.
В представлении также указывается, что рассмотрение и принятие указанного закона произошли с нарушением конституционной процедуры.
Напомним, 20 декабря 2018 года народные депутаты поддержали законопроект о переименовании Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП). В тот же день документ подписал спикер Парламента Андрей Парубий.
18 января 2019 года 49 депутатов Верховной Рады обжаловали в Конституционном Суде закон, который обязывает УПЦ Московского патриархата указать в своем названии принадлежность к России.
- 21 января сообщалось, что подача депутатского представления в Конституционный Суд Украины касательно конституционности закона, который обязывает Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП) в своем названии указывать принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ), не останавливает действие данного закона.