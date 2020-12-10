Об этом сообщили в пресс-службе КСУ.

Как известно, 11 ноября Кабинет Министров принял решение о введении в Украине “карантина выходного дня” с 14 ноября. Согласно этому решению, противоэпидемические меры были усилены с полуночи субботы до полуночи понедельника. Была запрещена работа ресторанов, кафе, кинотеатров, музеев, спортзалов и тому подобное. Ограничения действовали до конца ноября.

23 ноября в КСУ поступило представление 48 народных депутатов относительно конституционности таких мер. В представлении нардепы отмечали, что это ограничивало право украинцев на предпринимательскую деятельность.

Депутаты потребовали от КСУ открыть производство и признать соответствующее решение правительства неконституционным. Однако суд отказал.

“Принято Постановление об отказе в открытии конституционного производства по делу в части конституционного представления”, — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в ноябре Окружной админсуд Киева зарегистрировал семь исков, в которых требуют отменить карантин выходного дня.

Один из истцов уверяет, что из-за “карантина выходного дня” ему был причинен моральный ущерб, и требует взыскать с Кабмина 500 тысяч гривен.