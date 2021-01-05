Об этом сообщается на сайте КСУ.

Как сообщалось ранее, 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного Суда сроком на два месяца по ходатайству Офиса генерального прокурора.

КСУ не признал отстранение Тупицкого указом Зеленского и заявил, что президент нарушил 8 статей Конституции. КСУ назвал указ “юридически ничтожным” и таким, что “не может подлежать исполнению”. В ответ в Офисе президента заявили, что ничтожным является заявление КСУ.

Во вторник, 5 января, состоялось собрание судей Конституционного суда Украины, посвященное рассмотрению ситуации, сложившейся в связи с изданием указа президента.

В заявлении, опубликованном по итогам собрания, отмечается, что судьи обеспокоены ситуацией.

В суде напомнили, что Конституция имеет высшую юридическую силу, она же устанавливает основания и порядок увольнения судьи Конституционного суда Украины с должности или прекращения его полномочий, его задержания или содержания под стражей или арестом.

В КСУ подчеркнули, что органы государственной власти и их должностные лица в своей деятельности обязаны неукоснительно соблюдать требования Конституции, в частности, тех, которые гарантируют независимость КСУ, независимость и неприкосновенность судей КСУ.

Несоблюдение таких требований недопустимо, отметили в КСУ.

“Собрание судей Конституционного суда Украины обращает внимание на недопустимость несоблюдения органами государственной власти и должностными лицами предписаний Конституции Украины, что может привести к блокированию работы Конституционного суда Украины, которое сделает невозможным осуществление конституционного контроля в целях обеспечения верховенства Конституции Украины, утверждения прав и свобод человека”, — говорится в заявлении.