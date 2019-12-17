Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

“Конституционный Суд Украины признал законопроект о внесении изменений в статью 106 Конституции Украины (относительно закрепления полномочий Президента Украины образовывать независимые регуляторные органы, Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать на должности и увольнять с должностей директора Национального антикоррупционного бюро Украины и директора Государственного бюро расследований) (реестр. № 1014) таким, что не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины и соответствует требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Конституции Украины”, – говорится в сообщении.

Системный анализ положений законопроекта указывает на то, что в случае принятия документа, его положения могут нарушить баланс конституционных полномочий между Президентом Украины и Кабинетом Министров Украины, фактически создав параллельную исполнительную власть, подчиненную Главе государства.

“Разделение властей является гарантией прав и свобод человека и гражданина. Поэтому любое нарушение принципа разделения властей, что приводит к ее концентрации, в том числе совмещение ненадлежащее определенным органам государственной власти функций, нарушает гарантии прав и свобод человека и гражданина”, – пояснили в КСУ.

Отмечается, что опосредованное подчинение НАБУ и ГБР Президенту через назначение и увольнение руководителей создаст угрозу независимости этих органов, приведет к концентрации исполнительной власти у Главы государства, его конкуренции с органами исполнительной власти, а следовательно, к нивелированию гарантий прав и свобод человека и гражданина.

Кроме того, в заключении отмечается, что свободное введение, создание и ликвидация Президентом органов, осуществляющих регуляторную политику в сфере реализации хозяйственных (предпринимательских) прав граждан, с неопределенной компетенцией скажется на эффективной деятельности субъектов хозяйствования (предпринимательской деятельности), поскольку конкуренция компетенций различных органов государственной власти будет препятствовать надлежащей реализации их прав и свобод.