Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.

“Конституционный Суд (Второй сенат) сегодня принял первое с начала конституционного кризиса – решение по конституционной жалобе относительно неконституционности отдельных положений Закона “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы”, – говорится в сообщении.

Согласно указанному закону с 2015 года была изменена методика определения размера пенсий, которые назначались по этому закону.

В конституционной жалобе утверждалось, что таким образом был существенно уменьшен гарантированный государством минимальный размер пенсий, свидетельствует о нарушении обязательств государства по обеспечению социальной защиты заявителей.

Отмечается, что Конституционный Суд согласился с позицией жалобщиков.

Совгиря добавила, что конституционная жалоба находилась на рассмотрении КСУ с сентября 2018 года.