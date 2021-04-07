Об этом сообщила представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря в своем Telegram-канале.
“Конституционный Суд (Второй сенат) сегодня принял первое с начала конституционного кризиса – решение по конституционной жалобе относительно неконституционности отдельных положений Закона “О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы”, – говорится в сообщении.
Согласно указанному закону с 2015 года была изменена методика определения размера пенсий, которые назначались по этому закону.
В конституционной жалобе утверждалось, что таким образом был существенно уменьшен гарантированный государством минимальный размер пенсий, свидетельствует о нарушении обязательств государства по обеспечению социальной защиты заявителей.
Отмечается, что Конституционный Суд согласился с позицией жалобщиков.
Совгиря добавила, что конституционная жалоба находилась на рассмотрении КСУ с сентября 2018 года.
- Верховная Рада приняла за основу законопроект “О внесении изменений в Закон “О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований”. Документ упрощает регистрацию общественных объединений лиц, пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС, внесение изменений в символику организаций, а также изменений данных о физическом лице-предпринимателе, который является лицом с инвалидностью.