Конституційний Суд України (КСУ) закрив провадження у справі щодо конституційності постанови Кабінету Міністрів, якою минулого року було запроваджено "карантин вихідного дня".

Про це поінформували в пресслужбі КСУ.

Провадження було відкрито за поданням 48 народних депутатів України.

У цьому поданні оскаржувалися окремі положення постанови Кабміну, якою було запроваджено “карантин вихідного дня” (що передбачав низку обмежень для діяльності суб’єктів господарювання в суботу та неділю).

Йдеться про постанову КМУ № 1100 від 11 листопада 2020 року. Цим документом запроваджувався “карантин вихідного дня” з 14 по 30 листопада 2020 року (в період з 00 годин 00 хвилин суботи до 00 годин 00 хвилин понеділка).

Також нардепи оскаржували положення цієї постанови КМУ, яким було заборонено проведення закладами охорони здоров’я планових заходів з госпіталізації (окрім певних винятків).

Народні обранці у своєму поданні наполягали, що запроваджені обмеження порушують рівність конституційних прав і свобод громадян (“внаслідок заборони працювати одним громадянам, у той час як інші громадяни працюють”).

Зазначалося, що оскаржені в поданні заборони “карантину вихідного дня” призводять до істотних (більше 50%) втрат доходу (заробітку) у суб’єктів господарювання, які працюють у різних економічних сферах.

Водночас обмеження на здійснення планових заходів госпіталізації, на думку нардепів, передбачає вибірковий підхід до надання медичної допомоги”.

За результатами розгляду депутатського подання Велика палата Конституційного Суду постановила ухвалу про закриття конституційного провадження у справі.

Як зазначила представниця Верховної Ради у КСУ Ольга Совгиря у своєму Telegram-каналі, конституційне подання у цій справі надійшло до КСУ ще 23 листопада 2020 року.

Однак суд розпочав розгляд цієї справи після того, як оскаржені положення постанови Кабміну втратили чинність.

Варто зазначити, що Конституційний Суд у грудні минулого року відмовлявся відкривати провадження щодо конституційності постанови про “карантин вихідного дня”.