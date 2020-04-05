Об этом говорится в письме компании в адрес Букв в ответ на новость по сюжету “Бигус.Инфо”.
В компании отмечают, что в приведенных в программе отрывках записей разговоров Дениса Ермака по разрушению бизнеса ТИС не упоминается «КТЛ Украина».
«Однако редакция, не объясняя на чем основывается предположение о причастности нашего предприятия к зафиксированных на видео разговорам, без наличия каких-либо подтверждений, заявила, что именно ООО «КТЛ Украина» является заказчиком действий по уничтожению ТИС», – говорится в заявлении компании.
Они назвали упоминания о себе в программе «утверждением о фактах, которых никогда не существовало».
В программе Bihus.Info говорилось, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака – Денис Ермак организовал кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта Украины “ТИС”, который находится в Одессе, и его международных партнеров.
“Уничтожать связи” двух компаний Ермак с помощниками пытался якобы в интересах конкурентов – одесской фирмы “КТЛ Украина”, которая, в свою очередь, является частью мощной турецкой компании Kinay Group.
Из разговора помощников Дениса Ермака следует, что турецкий бизнес готов платить по 300 000 долларов в месяц за реализацию их целей, отметили авторы программы.
Журналисты Bihus.Info также до выпуска связались с руководителями компании “КТЛ Украина”. Они рассказали, что Ермак ранее работал в этой компании и его посредник действительно приезжал в Одессу на их предприятие в 2019 году. Однако, по их версии, мотива “сбить” “ТИС” и Maersk в их сотрудничестве с братом председателя Офиса президента не было.
- Ранее, народный депутат от “Слуги народа” Гео Лерос опубликовал видеозаписи, на которых человек, напоминающий брата главы Офиса президента Андрея Ермака, – Денис Ермак встречается с кандидатами на государственные должности, при этом обсуждается стоимость организации таких встреч.
- Позже была установлена личность мужчины, который записывал Дениса Ермака.
- Брата председателя Офиса Президента Владимира Зеленского Андрея Ермака – Денис Ермак заявил, что не знает, кто именно вел видеосъемку.
- Он также добавил, что опубликованные видео на которых он обсуждает назначения на государственные должности – это провокация против его брата Андрея Ермака.
- В Сеть также попала видеозапись, как якобы Денис Ермак инструктирует команду после получения транша за назначение на госдолжность.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура зарегистрировала уголовное производство в связи с возможными коррупционными действами брата главы ОП Зеленского Андре Ермака – Дениса Ермака.
- Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против народного депутата из фракции “Слуги народа” Гео Лероса из-за видеозаписей о якобы “торговле” государственными должностями с участием брата главы ОП Дениса Ермака.