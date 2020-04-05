Транспортная компания «КТЛ Украина» отрицает свою причастность к попыткам нанести ущерб бизнесу компании ТИС, о чем говорилось в разговорах Дениса Ермака.

Об этом говорится в письме компании в адрес Букв в ответ на новость по сюжету “Бигус.Инфо”.

В компании отмечают, что в приведенных в программе отрывках записей разговоров Дениса Ермака по разрушению бизнеса ТИС не упоминается «КТЛ Украина».

«Однако редакция, не объясняя на чем основывается предположение о причастности нашего предприятия к зафиксированных на видео разговорам, без наличия каких-либо подтверждений, заявила, что именно ООО «КТЛ Украина» является заказчиком действий по уничтожению ТИС», – говорится в заявлении компании.

Они назвали упоминания о себе в программе «утверждением о фактах, которых никогда не существовало».

В программе Bihus.Info говорилось, что брат главы Офиса президента Андрея Ермака – Денис Ермак организовал кампанию по уничтожению бизнеса крупнейшего частного порта Украины “ТИС”, который находится в Одессе, и его международных партнеров.

“Уничтожать связи” двух компаний Ермак с помощниками пытался якобы в интересах конкурентов – одесской фирмы “КТЛ Украина”, которая, в свою очередь, является частью мощной турецкой компании Kinay Group.

Из разговора помощников Дениса Ермака следует, что турецкий бизнес готов платить по 300 000 долларов в месяц за реализацию их целей, отметили авторы программы.

Журналисты Bihus.Info также до выпуска связались с руководителями компании “КТЛ Украина”. Они рассказали, что Ермак ранее работал в этой компании и его посредник действительно приезжал в Одессу на их предприятие в 2019 году. Однако, по их версии, мотива “сбить” “ТИС” и Maersk в их сотрудничестве с братом председателя Офиса президента не было.