Соответствующие данные он озвучил сегодня на брифинге.
Так, количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 78 человек. Всего в столице уже 1298 подтвержденных случаев COVID-19.
“По сравнению с несколькими прошлыми днями статистика сегодня – не очень оптимистична… За минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 78 человек. Трое из них – медики”, – рассказал Кличко.
Среди заболевших:
• 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет;
• 36 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет;
• три девочки от 11 до 16 лет и три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет.
Среди общего количество заболевших коронавирусом в Киеве – 56 % мужчин (724 человека) и 44 % женщин (574 случая).
“Среди больных есть: 80 детей – 43 мальчика и 37 девочек (это чуть больше 6 % от общего количества тех, кто заболел); 120 медработников – то есть 9 %; служителей церкви – 179 человек (это 14 %)”, – отметил Кличко.
Что касается возрастных категорий, то данные следующие:
• дети до 17 лет – 6,2 % (80 человек);
• молодые люди 18-29 лет – 15,8 % (205 случаев);
• больше всего случаев в категории 30-49 лет – 43,4 % (или 564 человека);
• люди в возрасте 50-65 лет – 23,2 % (или 301 случай);
• люди 65 лет и старше – 11,4 % (или 148 больных).
“Как вы видите, вирус поражает всех. Но, по статистике, больше болеют мужчины. И больше всего случаев – среди активной части общества: людей 30-49 лет. Пожилые люди больше прислушивались к призывам беречься, а также соблюдают правила”, – заявил Кличко.
Согласно обнародованной на сайте КГГА карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе столицы (306 случаев, 8 новых за сутки).
На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (191 случай, 12 новых за сутки).
Далее идут Соломенский (128 случаев, 10 новых) и Голосеевский (123 случая, 8 новых) районы столицы.
- Мэр Киева Виталий Кличко представил план первого этапа выхода из карантина в столице. Он начнется, если “на 12 мая не будет резкого увеличения количества больных”