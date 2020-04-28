Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, кто из жителей столицы чаще всего болеет коронавирусом COVID-19.

Соответствующие данные он озвучил сегодня на брифинге.

Так, количество киевлян, у которых за прошедшие сутки подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось на 78 человек. Всего в столице уже 1298 подтвержденных случаев COVID-19.

“По сравнению с несколькими прошлыми днями статистика сегодня – не очень оптимистична… За минувшие сутки количество киевлян, у которых лабораторно подтвердили заболевание коронавирусом, увеличилось еще на 78 человек. Трое из них – медики”, – рассказал Кличко.

Среди заболевших:

• 36 женщин в возрасте от 23 до 74 лет;

• 36 мужчин в возрасте от 23 до 80 лет;

• три девочки от 11 до 16 лет и три мальчика в возрасте от семи месяцев до 17 лет.

Среди общего количество заболевших коронавирусом в Киеве – 56 % мужчин (724 человека) и 44 % женщин (574 случая). “Среди больных есть: 80 детей – 43 мальчика и 37 девочек (это чуть больше 6 % от общего количества тех, кто заболел); 120 медработников – то есть 9 %; служителей церкви – 179 человек (это 14 %)”, – отметил Кличко.

Что касается возрастных категорий, то данные следующие:

• дети до 17 лет – 6,2 % (80 человек);

• молодые люди 18-29 лет – 15,8 % (205 случаев);

• больше всего случаев в категории 30-49 лет – 43,4 % (или 564 человека);

• люди в возрасте 50-65 лет – 23,2 % (или 301 случай);

• люди 65 лет и старше – 11,4 % (или 148 больных).

“Как вы видите, вирус поражает всех. Но, по статистике, больше болеют мужчины. И больше всего случаев – среди активной части общества: людей 30-49 лет. Пожилые люди больше прислушивались к призывам беречься, а также соблюдают правила”, – заявил Кличко.

Согласно обнародованной на сайте КГГА карте, больше всего случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано в Печерском районе столицы (306 случаев, 8 новых за сутки).

На втором месте по количеству заболевших – Дарницкий район Киева (191 случай, 12 новых за сутки).

Далее идут Соломенский (128 случаев, 10 новых) и Голосеевский (123 случая, 8 новых) районы столицы.