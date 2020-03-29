Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

“Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19, то больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества”, – говорится в сообщении.

Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших COVID-19.

Статистика заболевания по возрастным группам сейчас такова:

от 0 до 10 лет – 5,4%;

от 11 до 20 лет – 4,5%;

от 21 до 30 лет – 12,5%;

от 31 до 40 лет – 22,4%;

от 41 до 50 лет – 20,4%;

от 51 до 60 лет – 21,3%;

от 61 до 70 лет – 11,9%;

от 71 до 80 лет – 1,4%;

от 81 до 90 лет – 0,2%.