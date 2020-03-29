Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.
“Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19, то больше всего заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества”, – говорится в сообщении.
Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших COVID-19.
Статистика заболевания по возрастным группам сейчас такова:
от 0 до 10 лет – 5,4%;
от 11 до 20 лет – 4,5%;
от 21 до 30 лет – 12,5%;
от 31 до 40 лет – 22,4%;
от 41 до 50 лет – 20,4%;
от 51 до 60 лет – 21,3%;
от 61 до 70 лет – 11,9%;
от 71 до 80 лет – 1,4%;
от 81 до 90 лет – 0,2%.
- По состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 случаев заболевания COVID-19, из них девять летальных, пять пациентов выздоровели (четверо взрослых, один ребенок). За сутки было зафиксировано 109 новых случаев.