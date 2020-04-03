Израильский доктор-инфекционист рассказал, кто находится в группе риска при пандемии коронавируса COVID-19.

Об этом говорится в материале #Букв.

“Это не только пожилые, молодым не следует быть легкомысленными. Сегодня нам привезли пациента в очень тяжелом состоянии, которому только 20 лет”, – говорит медик.

По словам израильского специалиста, в группе риска при пандемии коронавируса в первую очередь находятся люди с сахарным диабетом, гипертонией, хроническими заболеваниями легких, сердца и онкозаболеваниями.

“Часто спрашивают о людях с ослабленным иммунитетом, касается ли это ВИЧ. Нет такой информации, что ВИЧ-инфицированный человек находится в большей опасности”, – добавил он.