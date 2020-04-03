Об этом говорится в материале #Букв.
“Это не только пожилые, молодым не следует быть легкомысленными. Сегодня нам привезли пациента в очень тяжелом состоянии, которому только 20 лет”, – говорит медик.
По словам израильского специалиста, в группе риска при пандемии коронавируса в первую очередь находятся люди с сахарным диабетом, гипертонией, хроническими заболеваниями легких, сердца и онкозаболеваниями.
“Часто спрашивают о людях с ослабленным иммунитетом, касается ли это ВИЧ. Нет такой информации, что ВИЧ-инфицированный человек находится в большей опасности”, – добавил он.
- В Украине зафиксировано уже 942 случая заражения коронавирусом COVID-19. За сутки было подтверждено 138 новых случаев.
- 85% пациентов, которые погибли от COVID-19 в Украине, были старше 50 лет и имели тяжелые сопутствующие заболевания.