Об этом рассказывают #Буквы.

Южнокорейский режиссер Пон Чжун Хо, создатель “Паразитов”, стал лучшим режиссером. А его фильм получил “Оскара” еще и в таких номинациях: “Лучший иностранный фильм” и “Лучший оригинальный сценарий”.

BREAKING: “Parasite” becomes the first film not in the English language to win Best Picture. https://t.co/8kz7m5vtnF #Oscars pic.twitter.com/zW3tB9IVyP — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Военная драма “1917” Сэма Мендеса получила три статуэтки: за лучшую операторскую работу, лучший звук и лучшие спецэффекты.

Драма “Форд против Феррари” заработала два “Оскара” — за “Лучший монтаж” и “Лучший звуковой монтаж”.

Фильм “Джокер” номинировался в 11 категориях, но получил только две статуэтки: Хоакин Феникс стал лучшим актером, а Хильдур Гуднадоттир получила награду в категории “Лучший композитор”.

Actor Joaquin Phoenix gives emotional Best Actor acceptance speech for his performance in “Joker.”#Oscarshttps://t.co/cm6hY14ce0 pic.twitter.com/AwOdzDvYXK — ABC News (@ABC) February 10, 2020

Статуэтку за “Главную женскую роль” получила актриса Рене Зельвегер (“Джуди”), а “Лучшей актрисой второго плана” стала Лора Дерн за роль адвоката в фильме “Брачная история”. Скарлетт Йоханссон также номинировался в этих двух этих категориях, но по итогу осталась без награды.

Свой первый актерский “Оскар” получил Брэд Питт – “Лучшая мужская роль второго плана” роль дублера Криффа Бута в фильме “Однажды в Голливуде” Квентина Тарантино.

Лучший адаптированный сценарий: “Кролик Джоджо”

Лучшая анимация: “История игрушек 4”

Лучший документальный фильм: “Американская фабрика”, спродюсированная Бараком и Мишель Обамой для Netflix.

Лучшая работа художника-постановщика: “Однажды в Голливуде”.

Лучший грим и прически: “Бомба”.

Лучшие костюмы: “Маленькие женщины”.

Лучшая песня: “I’m Gonna Love Me Again” из фильма “Рокетмэн”

Лучший игровой короткий метр: “The Neighbor’s Window”

Лучший анимационный короткий метр: “Hair Love”

Лучший документальный короткий метр:”Learning to Skateboard in a War Zone If You’re a Girl”