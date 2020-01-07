Российскому блогеру Александре Митрошиной, во время приезда которой в Киеве вчера полиция задержала активистов, запретят въезд в Украину.

#Буквы рассказывают, кто такая Митрошина и суть вчерашнего конфликта.

Биография

Митрошина родилась 27 июня 1994 года в городе Петрозаводске (Карелия). Однако вскоре ее семья переехала в Москву.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра Митрошина (@alexandramitroshina) 31 Май 2018 в 8:02 PDT

После школы она поступила в Московский государственный университет, где до 2015 года училась на журналиста. А в 2017 году Митрошина окончила факультет связи, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Ее журналистская карьера началась в местной газете в 2010 году. С 2014 года она публикует обзоры последних гаджетов на Mail.Ru, 4PDA.ru и других российских сайтах. Она также с 2014 по 2017 работала на радио “Москва ФМ”.

Митрошина-блогер

Как Instagram-блогер Митрошина “родилась” в 2016 году, набрав 300 000 подписчиков в конце 2017 года и 800 000 в конце 2018 года. На данный момент на ее аккаунт подписаны более 2 млн пользователей.

Сама себя Митрошина позиционирует как “умный блогер”, поскольку она читает лекции по средствам массовой информации, принципам ведения блогов и фитнесу. Кроме того, в 2019 году была опубликована ее книга “Продвижение личных блогов в Instagram: пошаговое руководство”.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра Митрошина (@alexandramitroshina) 15 Ноя 2018 в 11:00 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александра Митрошина (@alexandramitroshina) 5 Ноя 2018 в 9:15 PST

Митрошина в трусах на Красной площади

В марте 2019 года “умный блогер” станцевала в купальнице на Красной площади Москвы. Как она сама рассказала, это был баттл с блогерами из Беларуси.

Почему Митрошиной запретят въезд в Украину

Вчера в Киеве правоохранители жестко задержали активиста организации “Видсич” Леонида Овчаренко за вопрос Митрошиной о том, “чей Крым”.

Дело в том, что она в 2017 году разместила в соцсетях фото своей поездки во временно аннексированный Крым. (на данный момент они уже удалены).

После “неудобного” вопроса, правоохранители, которых вызвал сам же Овчаренко, задержали активиста.

А Митрошина назвала активистов провокаторами.

Сегодня в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что у Митрошиной не было запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, поэтому во время проверки не было установлено, посещала ли она временно оккупированную АР Крым.

Однако после конфликта, который произошел вчера, пограничники объявят о запрете во въезде блогеру Митрошиной в дальнейшем.