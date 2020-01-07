#Буквы рассказывают, кто такая Митрошина и суть вчерашнего конфликта.
Биография
Митрошина родилась 27 июня 1994 года в городе Петрозаводске (Карелия). Однако вскоре ее семья переехала в Москву.
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После школы она поступила в Московский государственный университет, где до 2015 года училась на журналиста. А в 2017 году Митрошина окончила факультет связи, медиа и дизайна Высшей школы экономики. Ее журналистская карьера началась в местной газете в 2010 году. С 2014 года она публикует обзоры последних гаджетов на Mail.Ru, 4PDA.ru и других российских сайтах. Она также с 2014 по 2017 работала на радио “Москва ФМ”.
Митрошина-блогер
Как Instagram-блогер Митрошина “родилась” в 2016 году, набрав 300 000 подписчиков в конце 2017 года и 800 000 в конце 2018 года. На данный момент на ее аккаунт подписаны более 2 млн пользователей.
Сама себя Митрошина позиционирует как “умный блогер”, поскольку она читает лекции по средствам массовой информации, принципам ведения блогов и фитнесу. Кроме того, в 2019 году была опубликована ее книга “Продвижение личных блогов в Instagram: пошаговое руководство”.
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Митрошина в трусах на Красной площади
В марте 2019 года “умный блогер” станцевала в купальнице на Красной площади Москвы. Как она сама рассказала, это был баттл с блогерами из Беларуси.
Почему Митрошиной запретят въезд в Украину
Вчера в Киеве правоохранители жестко задержали активиста организации “Видсич” Леонида Овчаренко за вопрос Митрошиной о том, “чей Крым”.
Дело в том, что она в 2017 году разместила в соцсетях фото своей поездки во временно аннексированный Крым. (на данный момент они уже удалены).
После “неудобного” вопроса, правоохранители, которых вызвал сам же Овчаренко, задержали активиста.
А Митрошина назвала активистов провокаторами.
Сегодня в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, что у Митрошиной не было запрета на въезд в Украину. Границу она пересекла через железнодорожный пункт пропуска, поэтому во время проверки не было установлено, посещала ли она временно оккупированную АР Крым.
Однако после конфликта, который произошел вчера, пограничники объявят о запрете во въезде блогеру Митрошиной в дальнейшем.
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Здесь очень умный и грамотно составленный текст про феминизм. Начинаю я с примера из жизни, чтобы вовлечь вас эмоционально. После этого перехожу к самой проблеме, задаю пару риторических вопросов, даю собственную оценку ситуации и пишу выводы. В конце какая-то очень ёмкая и хлёсткая фраза, чтобы закончить текст ярко и создать ощущение, что он очень сильный. В комментариях вы пишете мне, что я открыла вам глаза и что вы раньше о таком не задумывались. Кто-то говорит: «обязательно было ТАКУЮ тему под ТАКОЙ фоткой поднимать??», и его лайкают. Процентов 20 пишут, что я раздула проблему на пустом месте и вообще я больная феминистка. Все спорят со всеми. Пара человек обвиняет в хайпе. Кто-то ущемился моей жопой. Кто-то демонстративно отписывается. Конец.
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Должен ли мужчина платить за девушку в кафе и ресторанах? Нет, не должен. ⠀ Сейчас начнется «если не платит — то не мужик», «зачем такой вообще нужен», да? ⠀ Я много размышляла об этом. И, знаете, я понимаю, откуда взялось это убеждение. Это — дань традиционному институту семьи, в котором женщина «обменивает» свою возможность рожать и обеспечивать быт на содержание со стороны мужчины. Тогда логично, да. Если мужчина не может выполнить свою часть обязанностей — то зачем такой нужен? ⠀ Сейчас все изменилось, но не совсем. Женщин по-прежнему дискриминируют в профессиональной сфере. Не в той мере, как раньше, когда вообще учиться и официально работать нельзя было, но все равно — устроиться сложнее, платят меньше (ссылки в комментариях). ⠀ Опять-таки, женщинам сейчас предписывается тратить на свою внешность больше денег, чем мужчинам. Еще чаще всего при разводе дети остаются с женщиной, а траты на детей — это прилично больше средних российских алиментов. Не говоря о том, что матери-одиночки «расплачиваются» возможностью перерабатывать, летать в командировки и в целом строить карьеру так же, как более свободные отцы. ⠀ То есть женский заработок меньше, а траты — больше. Вполне целесообразно искать мужчину, который будет помогать деньгами. ⠀ Но я все равно не могу понять. Почему многие люди преподносят это как закон? ⠀ Почему один взрослый дееспособный человек ДОЛЖЕН платить за другого взрослого дееспособного человека? Вот именно «должен»? Почему если мужчина не заплатил — то он не мужчина сразу? А если я отказалась принять от мужчины оплату своего счета — я сразу больная какая-то? ⠀ Мне приятно, когда за меня платят. Это выражение заботы. Я сама люблю платить за друзей и подруг. Мне приятно заплатить за Костю (хотя он ОЧЕНЬ против этого, так что я не кидаюсь платить за все, что вижу). ⠀ Но…делать это строгим правилом? Если мужчина, то плати, иначе плохой. Если женщина, то принимай оплату, иначе плохая. ⠀ Причины у этой традиции есть, но люди почему-то воспринимают ее слишком жестко, выдавая свой личный выбор за всеобщую обязанность. ⠀ #сашинфеминизм
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Каков мой идеал женской красоты? ⠀ А его нет. ⠀ Однажды я задала себе вопрос: «почему я считаю красивым именно это». И… ответ нашелся. В фильмах, которые я смотрела и в журналах, которые я читала. В фотографиях тощих моделей, в рекламе средств для похудения, в перечнях диет в социальных сетях. ⠀ Стандарты красоты и предпочтения мы придумываем не сами. Мы получаем их от окружающих людей и из массовой культуры — соцсетей, фильмов, журналов, рекламы, клипов, программ на ТВ. На что нам указывают, как на красивое — то мы таковым и считаем. ⠀ Сейчас в европейской культуре считается красивой худоба и очень некрасивой полнота. ⠀ У кого сейчас палец поднимается, чтобы написать в комментариях «это по природе, а как же здоровье, мне никто не навязывал» — пролистайте серию. Там — реклама средства для набора веса, опубликованная в американской газете в конце 40-х. В тексте говорится о том, что худоба это нездоровье, что худые девушки не нравятся мужчинам, что «если ты ненавидишь свое худое тело — это средство для тебя». ⠀ Те же самые аргументы, что в нашей культуре сейчас приводят люди против полноты. ⠀ Стандарты красоты — социальный конструкт. Они задаются маркетологами, издателями СМИ, медийными личностями, блогерами. Их легко подхватывают в одну эпоху — и так же легко избавляются в другую. ⠀ Осознав это, я стала относиться к внешности гораздо проще. ⠀ Сейчас я смотрю на фото худой девушки и вижу красоту. Я смотрю на фото полной девушки и тоже вижу красоту. Тело — это просто способ жить, дышать, что-то делать. Я пришла к такому восприятию не сразу и до сих пор не на 100%, но как же легче стало жить! ⠀ Я больше не вижу в своем теле врага, который не хочет меняться так, как я ему говорю — не становится модно-рельефным, не набирает мышцы с нужной мне скоростью. Я вижу в нем друга, благодаря которому я могу сделать кучу крутых вещей: пробежаться за автобусом, съесть вкусную пасту, обниматься с приятными мне людьми, чувствовать щекотку и сексуальное возбуждение, замерзнуть и согреться, ощутить морской ветер на лице. ⠀ Это просто тело. У меня не будет другого. И оно мне дано не чтобы его ненавидеть за несоответствие чему-то придуманному. ⠀
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У каждого человека — свои жизненные приоритеты. Есть то, что для него ГЛАВНОЕ. Есть второстепенное. Чтобы жить свободно и счастливо — это мое мнение — надо быть честным с собой и выстраивать систему приоритетов так, чтобы она устраивала ВАС. Не маму, не папу, не коллег, а вас. ⠀ Мой основной принцип — ЖИТЬ ТАК, КАК ХОЧЕТСЯ И ДЕЛАТЬ ТОЛЬКО ТО, ЧТО ХОЧЕТСЯ. ⠀ Мои приоритеты: 0️⃣ (ставлю под нулевым номером как главный приоритет) вести блог: делать фото, писать посты, снимать сториз; 1️⃣ближайшие месяцы — с максимальным вовлечениям учиться в FPA, чтобы стать грамотным тренером; 2️⃣постоянно: здоровье и активность — регулярные занятия спортом, сон, качественная еда; 3️⃣проводить время с близкими: родители, Костя, друзья. ⠀ Если что-то мешает моим приоритетам — я стараюсь от этого избавиться. Летом у меня резко возросло количество запросов на рекламу и предложений посотрудничать, и в какой-то момент я поняла, что вместо того, чтобы делать контент для блога (мой основной приоритет) я занимаюсь перепиской с рекламодателями, что тратит приличное количество времени и сил. Я наняла менеджера и перестала разрываться между ответами на письма и ведением профиля. Также мы с Сашей Кетовой с той же целью — разгрузить себя — наняли администратора для Инсталогии. ⠀ И сейчас я вижу: спрос на таких людей ОЧЕНЬ растёт! На рынке соцсетей нужны администраторы магазинов и онлайн-курсов; люди, которые ведут страницы клиентов в Инстаграм; помощники блогеров и так далее. Эти профессии неплохо оплачивается, а работать можно отовсюду, где есть Интернет. ⠀ Если вы тоже хотите работать в этой сфере, рекомендую ознакомиться с блогом @v_moldovanova. Она пишет подробно о разной работе в Интернете: как найти, с чего начать и так далее. ⠀ У Вали, кстати, есть авторский курс по обучению онлайн-ассистентов «Леди фриланс». У курса отличная репутация и больше 2000 выпускниц; в его рамках предусмотрены стажировки; в конце даётся сертификат. До 26 декабря на него скидка. ⠀ Так что если вам надоело ездить в метро на работу — идите к @v_moldovanova. Жизнь поменяется. Правда. Говорю, как человек, который ушёл с «обычной» работы в Инстаграм и счастлив.
- Напомним, в Киеве был жестко задержан полицией активист организации “Видсич” Леонид Овчаренко за вопрос российскому блогеру о том, “чей Крым”.