Народный депутат от "Слуги народа" Ирина Верещук в прямом эфире программы "Свобода слова" на ICTV использовала фейк 6-летней давности о том, что президент Петр Порошенко "поздравлял Владимира Путина с Днем России". Вне эфира она признала, что сознательно использовала эту информацию.

#Буквы рассказывают биографию и скандалы с участием нардепа.

Биография

Родилась Ирина Верещук 30 ноября 1979 года в городе Рава-Русская Жолковского района Львовской области.

С 1997 по 2002 гг. училась в Военном институте при Национальном университете Львовская политехника, по специальности “Международная информация”. В 2002-2006 гг. училась на юридическом факультете Львовского национального университета им. И. Франко по специальности “Правоведение”.

С 2011 года – училась в аспирантуре Львовского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления при президенте Украины.

В 2015-2016 гг. – стипендиат программы им. Лейна Киркланда Польско-американского фонда Свободы.

В июле 2016 получила диплом Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (KSAP).

Ирина Верещук замужем, имеет сына.

Карьера

Ирина Верещук после окончания военного института 5 лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.

С мая 2007 по июнь 2008 года работала юристом Рава-Русского городского совета.

С июня по октябрь 2010 года была заместителем главы Жовковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политике.

С 2010 по 2015 гг. – мэр города Рава-Русская Жовковского района Львовской области.

С 2016 года – президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик. Центр политического диалога.

С сентября 2017 – доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова.

Учредитель ООО “Украинская янтарная биржа”.

Политическая деятельность.

На парламентских выборах 2019 года Ирина Верещук прошла в Верховную Раду IX созыва по списку партии “Слуга народа”, №29 в списке. Сейчас она член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, председатель подкомитета по государственной безопасности и обороны.

4 сентября 2019 года Кабинет Министров назначил Ирину Верещук представителем Правительства в Верховной Раде. 15 ноября 2019 года Ирина Верещук уволилась с этой должности.

Декларация

В декларации Ирины Верещук указана квартира, которая находится в совместной собственности – 37 кв. м в городе Бровары. Также есть квартира в совместной собственности во Львове 53 кв. м, ещё одна квартира во Львове – 45,5 кв. м. В городе Рава-Русская Ирине Верещук принадлежит квартира площадью 38,6 кв. м. Там же есть и земельный участок площадью 1000 квадратных метров. Еще у нее есть два земельных участка – в Солошине и Раве-Русской.

Водит нардеп Toyota Camry 2018 года выпуска.

Наличными у Ирины Верещук есть 130 тыс. грн и 15 тыс. долларов.

Верещук и окружение Медведчука

Ирина Верещук рассказала, что давно знакома с нардепом от “Оппозиционной платформы – За життя” Тарасом Козаком, который является владельцем телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, и которого связывают с Виктором Медведчуком.

По ее словам, Козак был депутатом Львовского областного совета с 2010 года и “очень много сделал в районах Яворивского и Жовкивского избирательного округа”.

А еще Ирина Верещук появляется в эфирах телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK, владельцем которых есть Тарас Козак.

Скандалы

В интервью телеканалу “112 Украина” Ирина Верещук заявила, что Украина должна отказаться от идеи вступить в НАТО, чтобы не было конфликта с РФ.

В сентябре 2019 года Ирина Верещук высказалась о заявлении главы ОПУ Андрея Богдана. Тот в интервью заявил, что в пропрезидентской партии “Слуга народа” есть сумасшедшие, душевнобольные люди. Ирина Верещук отметила, что Богдан не психиатр.

“Наш руководитель Офиса острый на язык бывает. Я думаю, он более фигурально выражался и имел в виду не предмет. Я не думаю, что он психиатр по образованию и может установить диагноз или количество душевнобольных в “Слуге народа”, – ответила Верещук.

В декабре 2019 года во время переписки во внутреннем чате фракции “Слуги народа” произошла перепалка между Ириной Верещук и Гео Леросом.

Нардепы обсуждали законопроекты повестки дня. Параллельно шел обмен репликами между Верещук и Леросом. Она призвала Лероса не использовать мат при общении и потребовала извинений.

В ответ Лерос дал понять, что извиняться не намерен. Из-за этого нардеп Максим Бужанский и Гео Лерос подрались.

6 июля 2020 года в эфире ток-шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV Ирина Верещук, сославшись на фейк 6-летней давности, спросила пятого президента Украины Петра Порошенко, зачем он поздравил президента России Путина.

Так, во время прямого эфира Верещук заявила, что Петр Порошенко 12 июня 2014 года поздравлял с Днем России Владимира Путина в то время, как уже были бои за Славянск и Краматорск.

Это заявление вызвало удивление и возмущение со стороны пятого президента и он решительно заявил, что Верещук врет.

Позже Ирина Верещук после прямого эфира программы “Свобода слова” признала, что сознательно использовала эту информацию.