5 декабря 2020 года в Беверли-хиллз пройдет 77-ая церемония вручения популярной кинопремии "Золотой глобус".

Об этом сообщается на официальном сайте премии.

Отмечается, что большое множество номинаций в этом году получили фильмы, которые снимались сервисом Netflix.

Шесть номинаций имеет фильм “Брачная история”, в пяти номинациях поборется фильм Мартина Скорсезе “Ирландец”, а фильм “Два папы” имеет четыре номинации.

По мнению экспертов киноиндустрии, среди номинированных на “Золотой глобус” сериалов следует выделить “Чернобыль”, “Корону” и “Невероятное”. Каждый из них участвует сразу в четырех номинациях.

Также сообщается, что впервые на премию был номинирован сериал, который создан сервисом Apple, “Утреннее шоу”. Он претендует на награду по номинации “Лучший телевизионный сериал”.

За номинацию в категории “За лучшую мужскую роль” будут бороться Кристиан Бейл (фильм “Форд против Феррари”), Антонио Бандерас (“Боль и слава”), Хоакин Феникс (“Джокер”), Адаем Драйвер (“Брачная история”) и Джонатан Прайс (“Два папы”).

В категории за лучшую мужскую роль в мюзикле или комедии вероятнее всего поборются Тэрон Эджертон (“Рокетмен”) и Дэниел Крейг (“Достать ножи”).

За лучшую женскую драматическую роль будут бороться Скарлетт Йохансон (“Брачная история”), Рене Зеллвегер (“Джуди”), Шарлиз Терон (“Скандал”), Сирша Ронан (“Маленькие женщины”) и Синтия Эриво (“Гарриет”).

Получить “Золотой глобус” за лучшую режиссерскую работу могут Квентин Тарантино (“Однажды в Голливуде”), Мартин Скорселе (“Ирландец”), Тодд Филлипс (“Джокер”), Сэм Мендес (“1917”) и Пон Чжун Хо (“Паразиты”).

Напомним, что награду за вклад в кинематограф в этом году получит Том Хэнкс.

Также известно, что украинский фильм Наримана Алиева “Домой” был номинирован на премию в номинации “Лучший фильм на иностранном языке”.

Справка. «Золотой глобус» (англ. Golden Globe Award) — американская премия, присуждаемая Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года за работы в кинофильмах и телевизионных картинах. Премия “Золотой глобус” вручается по результатам голосования около 90 международных журналистов, живущих в Голливуде, ежегодно в январе.