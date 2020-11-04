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Кубинцы Майами помогли Трампу победить во Флориде

Четыре года непрерывной работы Дональда Трампа с кубинской общиной изгнанников из Майами дали результат. Победа республиканца во Флориде стала реальностью благодаря высокой явке кубинских американцев.

Среда, 4 ноября 2020, 18:16

Об этом сообщает издание Politico.

Кубинцы долгие годы поддерживали республиканцев, но изменили свою позицию после успешной предвыборной кампании демократа Обамы и баллотирования Хиллари Клинтон. Тогда Клинтон одержала победу в Майами.

Республиканцы поняли свою ошибку и сконцентрировались на кубинской общине. Они часто изображали демократов как радикальных левых и социалистов. Именно этих ярлыков бывший вице-президент Джо Байден и его кампания пытались избавиться.

За четыре года каденции Трампа республиканцы активно напоминали о том, когда президент и представители администрации неоднократно приезжали в Майами, чтобы разворачивать репрессии против Кубы и Венесуэлы. Именно таким образом республиканцам удалось получить поддержку кубинцев.

Команда Байдена понимала, что им нужна победа в округе Майами-Дейд, где живут кубинцы. По предварительным данным, за Трампа проголосовали на 120 тысяч кубинцев больше, чем за Байдена. При этом в 2016 году бывший госсекретарь Хиллари Клинтон обыграла Трампа в Майами-Дейд почти на 30%.

Стремление для переизбрания Трампа среди кубинцев в Майами было предсказуемым, поскольку значительная часть поддержки политика здесь зависела от призыва, который он добавляет к своей антисоциалистической риторике. И это касается не только кубинцев – его кампания приложила совместных усилий для таргетинга на других жителей Южной Флориды, таких как венесуэльцы и никарагуанцы, сбежавшие из стран левых режимов, а также консервативных колумбийцев.

Национальный директор по вопросам общественного привлечения к Латиноамериканской организации Фредерик Велес отметил, что Трамп хорошо поработал над тем, чтобы получить поддержку кубинцев, чего не скажешь о Байдена. Флоридские демократы ориентировались на темнокожих избирателей и на пуэрториканцев.

Трамп обратил внимание на кубинскую общину с начала своего срока. Представители его администрации часто наведывались в Майами-Дейд с целью публичного обсуждения политики президента в отношении Кубы. Часто эти встречи были объединены с политикой США по Венесуэле. Таким образом Трамп закрепил за собой поддержку этих групп населения.

В частном порядке Трамп ушел далеко. Например, он заявил, что хочет сохранить сенатора Марко Рубио, американца-кубинца с Майами, а также кубинско-американское сообщество. Публично он неоднократно высказывался в поддержку американских кубинцев, даже приглашая их в Белый дом в сентябре, чтобы “подтвердить железную солидарность с кубинским народом”.

Республиканцы получили колоссальную поддержку от молодых кубинцев, эмигрировавших в США с 2010 года. По данным исследований, Трамп получил 76% поддержки, а Байден – всего 5%.

Местные демократы предупреждали кампанию Байдена о холодной поддержке бывшего вице-президента среди демократически настроенных, некубинських избирателей латиноамериканских стран здесь и во всем штате. Они знали, что это приведет к проигрышу Байдена во Флориде.

Кроме того, латиноамериканцев годами пугали дикими теориями заговора и дезинформацией. Байдена ошибочно изобразили как социалиста и друга диктаторов, таких как венесуэльский Николас Мадуро и кубинский Рауль Кастро.

  • В США продолжается подсчет голосов. Эпидемия и беспрецедентный уровень голосования по почте означают, что есть основания ожидать, что одни штаты будут очень, очень медленно подсчитывать свои голоса, в то время как другие – по быстрее.
  • #Буквы следят за выборами президента в США. Подробнее об этом можно прочитать здесь.
Теги: Байден, вибори президента США, голосование, Трамп

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