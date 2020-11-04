Кубинцы Майами помогли Трампу победить во Флориде

Об этом сообщает издание Politico.
Кубинцы долгие годы поддерживали республиканцев, но изменили свою позицию после успешной предвыборной кампании демократа Обамы и баллотирования Хиллари Клинтон. Тогда Клинтон одержала победу в Майами.
Республиканцы поняли свою ошибку и сконцентрировались на кубинской общине. Они часто изображали демократов как радикальных левых и социалистов. Именно этих ярлыков бывший вице-президент Джо Байден и его кампания пытались избавиться.
За четыре года каденции Трампа республиканцы активно напоминали о том, когда президент и представители администрации неоднократно приезжали в Майами, чтобы разворачивать репрессии против Кубы и Венесуэлы. Именно таким образом республиканцам удалось получить поддержку кубинцев.
Команда Байдена понимала, что им нужна победа в округе Майами-Дейд, где живут кубинцы. По предварительным данным, за Трампа проголосовали на 120 тысяч кубинцев больше, чем за Байдена. При этом в 2016 году бывший госсекретарь Хиллари Клинтон обыграла Трампа в Майами-Дейд почти на 30%.
Стремление для переизбрания Трампа среди кубинцев в Майами было предсказуемым, поскольку значительная часть поддержки политика здесь зависела от призыва, который он добавляет к своей антисоциалистической риторике. И это касается не только кубинцев – его кампания приложила совместных усилий для таргетинга на других жителей Южной Флориды, таких как венесуэльцы и никарагуанцы, сбежавшие из стран левых режимов, а также консервативных колумбийцев.
Национальный директор по вопросам общественного привлечения к Латиноамериканской организации Фредерик Велес отметил, что Трамп хорошо поработал над тем, чтобы получить поддержку кубинцев, чего не скажешь о Байдена. Флоридские демократы ориентировались на темнокожих избирателей и на пуэрториканцев.
Трамп обратил внимание на кубинскую общину с начала своего срока. Представители его администрации часто наведывались в Майами-Дейд с целью публичного обсуждения политики президента в отношении Кубы. Часто эти встречи были объединены с политикой США по Венесуэле. Таким образом Трамп закрепил за собой поддержку этих групп населения.
В частном порядке Трамп ушел далеко. Например, он заявил, что хочет сохранить сенатора Марко Рубио, американца-кубинца с Майами, а также кубинско-американское сообщество. Публично он неоднократно высказывался в поддержку американских кубинцев, даже приглашая их в Белый дом в сентябре, чтобы “подтвердить железную солидарность с кубинским народом”.
Республиканцы получили колоссальную поддержку от молодых кубинцев, эмигрировавших в США с 2010 года. По данным исследований, Трамп получил 76% поддержки, а Байден – всего 5%.
Местные демократы предупреждали кампанию Байдена о холодной поддержке бывшего вице-президента среди демократически настроенных, некубинських избирателей латиноамериканских стран здесь и во всем штате. Они знали, что это приведет к проигрышу Байдена во Флориде.
Кроме того, латиноамериканцев годами пугали дикими теориями заговора и дезинформацией. Байдена ошибочно изобразили как социалиста и друга диктаторов, таких как венесуэльский Николас Мадуро и кубинский Рауль Кастро.
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