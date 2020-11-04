Кубинцы Майами помогли Трампу победить во Флориде

Четыре года непрерывной работы Дональда Трампа с кубинской общиной изгнанников из Майами дали результат. Победа республиканца во Флориде стала реальностью благодаря высокой явке кубинских американцев.

Об этом сообщает издание Politico.

Кубинцы долгие годы поддерживали республиканцев, но изменили свою позицию после успешной предвыборной кампании демократа Обамы и баллотирования Хиллари Клинтон. Тогда Клинтон одержала победу в Майами.

Республиканцы поняли свою ошибку и сконцентрировались на кубинской общине. Они часто изображали демократов как радикальных левых и социалистов. Именно этих ярлыков бывший вице-президент Джо Байден и его кампания пытались избавиться.

За четыре года каденции Трампа республиканцы активно напоминали о том, когда президент и представители администрации неоднократно приезжали в Майами, чтобы разворачивать репрессии против Кубы и Венесуэлы. Именно таким образом республиканцам удалось получить поддержку кубинцев.

Команда Байдена понимала, что им нужна победа в округе Майами-Дейд, где живут кубинцы. По предварительным данным, за Трампа проголосовали на 120 тысяч кубинцев больше, чем за Байдена. При этом в 2016 году бывший госсекретарь Хиллари Клинтон обыграла Трампа в Майами-Дейд почти на 30%.

Стремление для переизбрания Трампа среди кубинцев в Майами было предсказуемым, поскольку значительная часть поддержки политика здесь зависела от призыва, который он добавляет к своей антисоциалистической риторике. И это касается не только кубинцев – его кампания приложила совместных усилий для таргетинга на других жителей Южной Флориды, таких как венесуэльцы и никарагуанцы, сбежавшие из стран левых режимов, а также консервативных колумбийцев.

Национальный директор по вопросам общественного привлечения к Латиноамериканской организации Фредерик Велес отметил, что Трамп хорошо поработал над тем, чтобы получить поддержку кубинцев, чего не скажешь о Байдена. Флоридские демократы ориентировались на темнокожих избирателей и на пуэрториканцев.

Трамп обратил внимание на кубинскую общину с начала своего срока. Представители его администрации часто наведывались в Майами-Дейд с целью публичного обсуждения политики президента в отношении Кубы. Часто эти встречи были объединены с политикой США по Венесуэле. Таким образом Трамп закрепил за собой поддержку этих групп населения.

В частном порядке Трамп ушел далеко. Например, он заявил, что хочет сохранить сенатора Марко Рубио, американца-кубинца с Майами, а также кубинско-американское сообщество. Публично он неоднократно высказывался в поддержку американских кубинцев, даже приглашая их в Белый дом в сентябре, чтобы “подтвердить железную солидарность с кубинским народом”.

Республиканцы получили колоссальную поддержку от молодых кубинцев, эмигрировавших в США с 2010 года. По данным исследований, Трамп получил 76% поддержки, а Байден – всего 5%.

Местные демократы предупреждали кампанию Байдена о холодной поддержке бывшего вице-президента среди демократически настроенных, некубинських избирателей латиноамериканских стран здесь и во всем штате. Они знали, что это приведет к проигрышу Байдена во Флориде.

Кроме того, латиноамериканцев годами пугали дикими теориями заговора и дезинформацией. Байдена ошибочно изобразили как социалиста и друга диктаторов, таких как венесуэльский Николас Мадуро и кубинский Рауль Кастро.