Об этом он написал в Facebook.
Кучер подчеркнул, что “шутки закончились”.
“С сегодняшнего дня Харьков и некоторые районы области официально в “красной зоне” карантина. Что это значит? ⠀ Во-первых, это означает, что ситуация в городе крайне критическая”, – написал он.
Кучер добавил, что людям “самонадеянно обещали “порвать коронавирус”, но что-то пошло не так”.
“Вы поверили в чудо, но чуда не произошло. Произошло то, что мы видели ранее в Италии”, – написал он.
По словам Кучера, в Харькове переполнены больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых вынуждены развозить по больницам области.
По состоянию на понедельник, 19 октября, в Харьковской области всего подтвердили 29113 случаи коронавируса, 445 случаев – летальные.
- В Украине за минувшие сутки зафиксировано 4766 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19.