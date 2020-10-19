Председатель Харьковской облгосадминистрации Алексей Кучер заявил, что ситуация с коронавирусом в Харькове крайне критическая.

Об этом он написал в Facebook.

Кучер подчеркнул, что “шутки закончились”.

“С сегодняшнего дня Харьков и некоторые районы области официально в “красной зоне” карантина. Что это значит? ⠀ Во-первых, это означает, что ситуация в городе крайне критическая”, – написал он.

Кучер добавил, что людям “самонадеянно обещали “порвать коронавирус”, но что-то пошло не так”.

“Вы поверили в чудо, но чуда не произошло. Произошло то, что мы видели ранее в Италии”, – написал он.

По словам Кучера, в Харькове переполнены больницы, нехватка врачей и коек, а также тысячи больных, которых вынуждены развозить по больницам области.

По состоянию на понедельник, 19 октября, в Харьковской области всего подтвердили 29113 случаи коронавируса, 445 случаев – летальные.