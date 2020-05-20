Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кучма обращался к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой прекратить его участие в ТКГ.

Об этом глава государства сообщил сегодня на пресс-конференции.

По словам Зеленского, Кучма сейчас принимает участие в заседаниях ТКГ, которые проходят в видеоформате.

“Он является руководителем, и он принимает участие (в заседаниях ТКГ, – ред.). Сейчас просто участие такое – видео-заседания Минского процесса”, – заявил глава государства.

Однако, по словам Зеленского, Кучма признал, что ему сложно.

“Действительно Леониду Даниловичу Кучме сложно, и сложно каждому участнику, который есть в заседаниях нашей подгруппы, в заседаниях в Минске. Это очень сложно, сложный процесс”, – отметил он.

Зеленский проинформировал, что Кучма просил передать его полномочия первому заместителю главы делегации Украины в ТКГ, вице-премьеру Алексею Резникову.

“Действительно, Кучма обращался ко мне и говорил, что сейчас, когда мы повысили статус нашей группы, что сейчас у нас есть Резников, профессиональный человек. Он уже на всех заседаниях в Минске, он глубоко в процессе. И действительно, Леонид Данилович говорил, что давайте передадим все мои полномочия господину Резникову. Это правда, и я всегда говорю правду. Я его попросил, что действительно мне кажется, чтобы с той стороны, российской стороны был обновлен также состав их подгруппы. Давайте дождемся обновления состава, и потом вы (Кучма, – ред.) решите: если вы устали за столько много лет вашей сложной и очень важной работы в Минском процессе, хорошо будем с почтением благодарить вас”, – подчеркнул президент.