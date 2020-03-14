Во время подписания в Минске документа о создании "консультативного совета" с представителями ОРДЛО второго президента Украины Леонида Кучму фактически использовали.

Об это рассказал в интервью #Буквам дипломат и бывший участник Минской контактной группы Роман Бессмертный.

Так, согласно указанному документу, новосозданным органом фактически зафиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия будет выступать в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Под документом стоит подпись Леонида Кучмы.

“Могу сказать одно, что этот документ – это точно не результат работы ТКГ или подгрупп минского формата. И впервые за всю свою историю знакомства с Леонидом Кучмой я могу сказать, что его использовали. Кучма понимает, что это значит, и вряд ли ему это нравится”, – подчеркнул Бессмертный.

Он также отметил, что глава Офиса президента Андрей Ермак “совершил роковую ошибку”, подписав данный документ.

При этом Бессмертный выразил мнение, что сам совет скорее всего не создадут, “это лишь информационная история”. А подписание документа было необходимо России, чтобы зафиксировать статус ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) как субъекта.