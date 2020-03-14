Об это рассказал в интервью #Буквам дипломат и бывший участник Минской контактной группы Роман Бессмертный.
Так, согласно указанному документу, новосозданным органом фактически зафиксируется субъектность ОРДЛО, а Россия будет выступать в статусе гаранта-наблюдателя, наравне с Германией, Францией и ОБСЕ. Под документом стоит подпись Леонида Кучмы.
“Могу сказать одно, что этот документ – это точно не результат работы ТКГ или подгрупп минского формата. И впервые за всю свою историю знакомства с Леонидом Кучмой я могу сказать, что его использовали. Кучма понимает, что это значит, и вряд ли ему это нравится”, – подчеркнул Бессмертный.
Он также отметил, что глава Офиса президента Андрей Ермак “совершил роковую ошибку”, подписав данный документ.
При этом Бессмертный выразил мнение, что сам совет скорее всего не создадут, “это лишь информационная история”. А подписание документа было необходимо России, чтобы зафиксировать статус ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей) как субъекта.
- Ранее сообщалось, что Трехсторонняя контактная группа на заседании в Минске, которое состоялось 11 марта, договорилась о создании органа, которым фиксируется субъектность самопровозглашенных “ДНР” и “ЛНР”.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заверяет, что консультативный совет в ТКГ, в состав которого войдут представители ОРДЛО, будет выполнять исключительно совещательные функции.
- 56 народных депутатов фракции “Слуга народа” подписали открытое обращение против прямых переговоров с ОРДЛО, на которые согласился глава Офиса Президента Андрей Ермак в Минске.