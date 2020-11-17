Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что если человек заболел коронавирусом, но при этом не имеет своего семейного врача, то ему все равно окажут помощь.

Об этом Степанов заявил на брифинге.

Те, у кого нет подписанной декларации с семейным врачом, могут получить помощь от любого семейного врача, которого предоставит амбулатория или поликлиника.

“Если у вас нет семейного врача, а вы заболели COVID-19, то амбулатория и семейные врачи обязаны предоставить вам медицинскую помощь. Даже если у вас нет соответствующей декларации. Ее вы сможете заключить потом, когда выздоровеете. Эти изменения были внесены в соответствующее решение правительства”, – сказал Степанов, имея в виду постановление, которое было принято на внеочередном заседании правительства.

Глава МОЗ Украины призвал украинцев воздержаться от самолечения и непрофессиональных рекомендаций.

“Очень важно, чтобы вы не занимаются самолечением. Не спрашивайте друзей, как они лечились от COVID-19, потому что каждый человек – индивидуален”, – предостерег министр здравоохранения.