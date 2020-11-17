Об этом Степанов заявил на брифинге.
Те, у кого нет подписанной декларации с семейным врачом, могут получить помощь от любого семейного врача, которого предоставит амбулатория или поликлиника.
“Если у вас нет семейного врача, а вы заболели COVID-19, то амбулатория и семейные врачи обязаны предоставить вам медицинскую помощь. Даже если у вас нет соответствующей декларации. Ее вы сможете заключить потом, когда выздоровеете. Эти изменения были внесены в соответствующее решение правительства”, – сказал Степанов, имея в виду постановление, которое было принято на внеочередном заседании правительства.
Глава МОЗ Украины призвал украинцев воздержаться от самолечения и непрофессиональных рекомендаций.
“Очень важно, чтобы вы не занимаются самолечением. Не спрашивайте друзей, как они лечились от COVID-19, потому что каждый человек – индивидуален”, – предостерег министр здравоохранения.
- Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что заболевание коронавирусом позволит ему лично убедиться, как работают маршруты пациента и протоколы лечения.