Об этом сообщила пресс-служба компании “Конкорд” на странице в “ВКонтакте”.
Пригожин перечислил 1 млн руб. (примерно $13 тыс.), этих денег должно хватить на дальнейшее лечение Навального к выздоровлению, отметили в пресс-службе.
“Пусть лечат, пока не выздоровеет, тем более, он мне денег должен”, – заявил Пригожин.
В компании отметили, что клиника отчиталась о предварительных расходах.
Именно Пригожин до этого выкупил у комбината питания “Московский школьник” долг Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является Навальный. Теперь ФБК и собственно Алексей Навальный должны выплатить лично Пригожину 87,7 млн руб.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали. Он в состоянии комы.
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- Российского оппозиционера Алексея Навального, которого ранее госпитализировали в немецкую клинику Шарите с отравлением ядом “Новичок”, вывели из искусственной комы.