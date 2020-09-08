Российский бизнесмен, глава компании "Конкорд" Евгений Пригожин, которого называют "поваром Путина", перечислил 1 млн рублей в берлинскую клинику "Шарите", где находится на лечении оппозиционер Алексей Навальный.

Об этом сообщила пресс-служба компании “Конкорд” на странице в “ВКонтакте”.

Пригожин перечислил 1 млн руб. (примерно $13 тыс.), этих денег должно хватить на дальнейшее лечение Навального к выздоровлению, отметили в пресс-службе.

“Пусть лечат, пока не выздоровеет, тем более, он мне денег должен”, – заявил Пригожин.

В компании отметили, что клиника отчиталась о предварительных расходах.

Именно Пригожин до этого выкупил у комбината питания “Московский школьник” долг Фонда борьбы с коррупцией, основателем которого является Навальный. Теперь ФБК и собственно Алексей Навальный должны выплатить лично Пригожину 87,7 млн руб.