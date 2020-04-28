Об этом сообщил сегодня на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

“Видеоконференция состоится в этот четверг, 30 апреля. Будут все четыре министра иностранных дел… Давно назрела необходимость в разговоре министров “нормандского формата”, ведь мы видим, что решения нормандского парижского саммита (от 9 декабря 2019 года, – ред.) пробуксовывают, и нам надо дать импульс на пути к их исполнению для того, чтобы открыть путь к следующему саммиту в Берлине, где нужно будет достигать новых договоренностей и двигаться по пути к прекращению войны, деоккупации украинских территорий и, в конце концов, к прекращению российской агрессии в целом”, – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также перечислил три ключевые цели назначенных на четверг онлайн-переговоров. Одной из них является оценка того, что было сделано с момента парижского саммита и до 30 апреля.

“По мнению украинской стороны, тут из позитива можно отметить только обмены и возвращение незаконно удерживаемых граждан, которые состоялись”, – отметил Кулеба. “Второе, попытаться – и это будет, наверное, самая сложная часть разговора – установить причины, почему на других направлениях, по другим вопросам у нас происходит стагнация”, – добавил глава МИД.

Третьим ключевым вопросом, по словам Кулебы, будет разработка “очерков решений для имеющихся проблем”. Он уточнил, что нужно “дать импульс Трехсторонней контактной группе для того, чтобы она уже непосредственно занималась разработкой детальных решений и их имплементации”.

Онлайн-брифінг міністра закордонних справ Dmytro Kuleba та керівника міжнародного благодійного фонду Повернись живим Віталія Дейнеги про спільну благодійну акцію «Захистити захисників». Опубліковано Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine Понеділок, 27 квітня 2020 р.

Глава МИД выразил мнение, что переговоры министров иностранных дел в “нормандском формате” должны стать регулярными, чтобы “они не происходили, как Пасха – раз в год”.

“Чтобы мы имели регулярный контакт, чтобы была возобновлена, в конце концов, та логика, которая с самого начала, с 2014 года, закладывалась в институциональный механизм прекращения российской агрессии против Украины. То есть это когда существует “нормандский формат” на уровне лидеров, там где принимаются наиболее принципиальные стратегические решения. Есть формат министров иностранных дел, которые должны регулярно оценивать динамику процесса и давать соответствующие импульсы или вносить коррективы. Есть механизм внешнеполитических советников, которые также находятся в контакте и разрабатывают определенные решения, и есть механизм Трехсторонней контактной группы, который уже непосредственно занимается окончательным согласованием решений, проработкой всех деталей и обеспечением их исполнения”, – объяснил Кулеба.

Он добавил, что контакты между главами МИД Украины, Германии, Франции, и РФ “к сожалению, с какого-то момента стали спорадическими”.