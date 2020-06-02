Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба анонсировал встречу "нормандской четверки" на уровне министров. А проведение саммита лидеров зависит от дальнейшей эпидемиологической ситуации в мире.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, сообщает корреспондент #Букв.

“Мы продолжим разговоры в “нормандском формате” на уровне министров, уже скоро состоится очередной такой разговор, где мы будем обсуждать те решения, которые могут принести мир на Донбасс”, – сказал Кулеба.

При этом, по словам главы немецкого МИД Мааса, дата саммита лидеров “нормандской четверки” зависит от ситуации с пандемией коронавируса.

“Что касается саммита, все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с пандемией. Конфликт на востоке Украины для ЕС остается важной темой”, – сказал он.

Кроме того, Кулеба также отметил, что на встрече с Маасом они обсуждали также и вопрос оккупированного Крыма.

“Сегодня мы упоминали также и Крым. […] Крым, по убеждению Украины, должен оставаться на международной повестке дня, и мы продолжим обсуждение этой проблематики с нашими немецкими партнерами”, – сказал он.