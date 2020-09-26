Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и высокий представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель обсудили подготовку к саммиту Украина-ЕС. Они провели телефонный разговор по инициативе стороны ЕС.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

“Стороны обсудили подготовку к 22-го саммита Украина-ЕС, который состоится 6 октября в Брюсселе. Министр заверил, что Украина остается преданной имплементации Соглашения об ассоциации и стремится к дальнейшему регуляторному сближению и постепенной экономической интеграции во внутренний рынок ЕС”, – говорится в сообщении.

Кроме того, Боррель выразил соболезнования Кулебе, всем родным и близким погибших в трагической катастрофе военного самолета Ан-26Ш под Харьковом.

Напомним, глава Европейского совета Шарль Мишель заявил ранее, что саммит Украина-ЕС перенесли с 1 на 6 октября. Украинская сторона ожидает, что одним из основных вопросов саммита будет обновление Соглашения об ассоциации.

Предыдущий саммит Украина – ЕС состоялся в июле прошлого года. По его итогам были подписаны соглашения о финансовой поддержке гражданского общества, децентрализации, антикоррупционных мер и реформ.

СПРАВКА. Подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС произошло в два этапа. 21 марта 2014 года во время внеочередного саммита Украина – ЕС была подписана политическая часть Соглашения. 27 июня 2014 года в ходе заседания Совета ЕС пятым президентом Украины Петром Порошенко и руководством Европейского Союза была подписана экономическая часть Соглашения.

1 сентября 2017 года после длительного процесса ратификации Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС вступило в силу в полном объеме. Документ предусматривает создание углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.